Чого нас навчили попередні пандемії

Людство, за час свого існування, пережило багато пандемій

Не влазив у суперечку вакцинаторів і антивакцинаторів, бо розумів, що правди не знайдеш ні там, ні там…

Але кілька слів все ж напрошується.

– Пандемія реальна, хоча її, на початках, ціла купа конспірологів однозначно заперечувала.

– Не виключаю, що коронавірус має штучне походження і, можливо, використовується тим же самим Китаєм як біологічна зброя. Стверджувати це, безумовно, не можу, бо не вірусолог і маю дуже мало інформації, щоб робити однозначні висновки.

– Факт. Людство за час свого існування пережило багато пандемій: європейські народи вимирали тотально, індіанців віруси загнали у резервації, азійські та африканські народи страждали від цих пошестей не менше.

Вся історія людства – це війни та пандемії…

– Певною панацеєю від пандемій стала вакцинація. Це теж доконаний факт.

– У мене декілька дуже близьких друзів, які з початку пандемії знаходяться на передньому краю боротьби з нею. Вони для мене є найбільшими авторитетами у цьому питанні! Тим більше, що саме за їхньою допомогою, ковід побороли: моя дружина, деякі мої діти, багато моїх друзів та знайомих, врешті, я сам (хворів у легкій формі).

– Тому, коли постало питання вакцинації, я не задумувався – моя родина вакцинувалася вся. І якщо, буде рішення про вакцинацію дітей від цієї зарази, мій син теж буде вакцинований. Однозначно.

– Також одним із аргументів для мене було те, що із самого народження мої діти та онуки отримують всі заплановані прививки і є, слава Богу, цілком здоровими!

– Але, при цьому всьому, я категоричний противник насильства у справі вакцинації.

Розумію всі загрози цього вислову, і, можливо, буду цинічним, але людина має сама робити свій вибір…

Це як із самогубцями. Скільки його не рятуй, він все одно здійснить те, що планував, бо диявол йому «шепче». Але це його свідомий вибір.

– Так, погано, що люди помирають і заражають інших. Так, всілякі конспірологи і «хронічні протестанти» отримують кайф від заперечення пандемії або необхідності вакцинації, так, це шкодить не тільки їм, а й тим, хто їх оточує, але нав’язувати вакцинацію репресивними методами – неправильно, бо це позбавляє Людину головного вибору: жити або померти…

Особливо, це стосується людей із ліберальним світоглядом.

Мені легше – я не ліберал.

Джерело: блог Дмитра Яроша

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