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Олександр Ткаченко Міністр культури та інформаційної політики

Московська церква – на вихід з Лаври (документ)

glavcom.ua
Московська церква отримала попередження
фото з відкритих джерел

Сьогодні розпочинається інвентаризації майна Києво-Печерської лаври, яке перебуває у користуванні Московської церкви

Договір користування УПЦ Києво-Печерської лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує Московська церква в Лаврі.

10.03.2023 року, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» направив Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) Московської церкви попередження про розірвання Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Московська церква – на вихід з Лаври (документ) фото 1

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном.

МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.

Відповідно до визначеної правовим полем процедури, з 11 березня 2023 року працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

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Джерело
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Теги: Києво-Печерська лавра культура релігія Російська православна церква в Україні

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