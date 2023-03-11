Московська церква – на вихід з Лаври (документ)

Сьогодні розпочинається інвентаризації майна Києво-Печерської лаври, яке перебуває у користуванні Московської церкви

Договір користування УПЦ Києво-Печерської лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує Московська церква в Лаврі.

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10.03.2023 року, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» направив Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) Московської церкви попередження про розірвання Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном.

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МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.

Відповідно до визначеної правовим полем процедури, з 11 березня 2023 року працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.