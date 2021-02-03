Блокування каналів Медведчука. Перший коментар Банкової

У Зеленського зазначили, що телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна» стали інструментом пропаганди

У президента України Володимира Зеленського заявили, що блокування телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці канали є інструментом пропаганди, написала прессекретарка президента України Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook.

Вона підкреслила, що рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України. Це рішення розроблено в законодавчому полі України. «Адже й раніше РНБО накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян, зокрема тих, які співпрацювали з ворогом на окупованих територіях», – додала вона.

У Зеленского зазначили, що ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору.

«Вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України. Уже навіть підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки», – написала Мендель.

В Офісі президента закликали мовників дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів, не співпрацювати з державою-агресором та уникати фінансування та нав’язування редакційної політики з її боку.

Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність.

Водночас канали заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції.

Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.