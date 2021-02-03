Санкції проти каналів Медведчука. Юристка звернула увагу на пікантну деталь

За словами Ставнійчук, санкцій держави проти свого громадянина Україна ще не бачила

Рішення Ради національної безпеки й оборони від 2 лютого про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone, безпрецедентне. Про це повідомила юристка та колишня радниця президента Януковича Марина Ставнійчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Ставнійчук, санкцій держави проти свого громадянина Україна ще не бачила.

«При чому, як закрутили: запровадили санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які перебувають на території України. Громадянин України тут до чого? Різниці не вбачаєте? У Конституцію й цього разу не пробували заглянути?», – написала вона.

За її словами, відбувається зловживання правом. «Спочатку Зеленський намагався звільнити увесь склад Конституційного Суду України через власну недовіру. Здається, РНБО у тому випадку первісно було задіяне. Тепер от знову увів у дію рішення РНБО, де письмово проголосовано за запровадження санкцій проти громадянина України. Усе рівно, як його прізвище, сам факт безпрецедентний», – додала юристка.

За словами Ставнійчук, «наша держава стає авторитарною, такою, що втрачає рештки державної та народної суверенності, колонією».

У президента України Володимира Зеленського заявили, що блокування телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів.