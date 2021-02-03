Москва визнала: з окупованим Кримом не хочуть працювати навіть російські компанії

«Особливі адміністративні райони» будуть приваблювати хіба що ті російські компанії, які вже потрапили під санкції

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Влада РФ вирішили створити в окупованому Криму «особливі адміністративні райони» (ОАР) на додаток до діючої вільної економічної зони (ВЕЗ).

Мінекономрозвитку Росії розробило законопроект про введення особливого правового режиму на територіях Республіки Крим і Севастополя, повідомляють російські ЗМІ.

Більшість російських федеральних компаній не виходять на кримський ринок, оскільки побоюються санкцій. У законопроекті пропонується зробити інформацію про інвестора – учаснка ОАР конфіденційною.

Як заявили в прес-службі Мінекономрозвитку, «особливі адміністративні райони» будуть привабливі для російських компаній, які вже потрапили під санкції або ризикують стати підсанкційними через діяльність в Криму.

ОАР будуть діяти на всій території Криму і Севастополя, як і вільна економічна зона. При цьому учасниками ОАР можуть стати російські компанії, зареєстровані в будь-якому регіоні, що не мають філій і представництв за межами Криму. Також учасники зобов'язані вести бізнес виключно на території півострова.

Інвестиційні проекти в «особливих адміністративних районах» повинні мати не менше 150 мільйонів рублів сумарних капіталовкладень. Крім цього вони мають бути пов'язані «з розвитком діючих і створенням нових виробництв, розвитком транспортної та іншої інфраструктури, розвитком туристичної діяльності, санаторно-курортного лікування, організації відпочинку громадян».

Уряд Росії має право визначити і інші види дозволеної в ОАР діяльності.

Росія окупувала Криму у 2014 році. Тоді ж з боку США, Євросоюзу і ряду інших країн були введені антиросійські санкції. Економічні обмеження регулярно оновлюються та продовжуються.

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