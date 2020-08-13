Вибори в Білорусі сфальсифіковані

Володимир Паніотто Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

Володимир Паніотто

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екзит-пол – це не завжди засіб боротьби опозиції з владою

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Можно ли оценить, какой процент голосов на выборах получил Лукашенко и какой Тихановская?

Думаю, что кое-что сказать можно. Прежде всего, замечу, что экзит-пол – это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, как многие думают. Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть.

Так было у нас в 2010, когда Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004, опередил Тимошенко всего лишь на 4.5%. Но поскольку все экзит-полы показали победу Януковича, то не было майдана и Тимошенко признала его победу.

В Беларуси уже давно существует закон (как и в России), который запрещает проведение экзит-полов незарегистрированным организациям.

Ни один из наиболее известных социологических центров (таких, как Новак) не получил аккредитации.

Так что по поводу экзит-полов Лукашенко мог не беспокоиться. Но он наверняка знал свои рейтинги накануне выборов. И, видимо, ситуация была настолько плоха, что вынудила за 5 недель до выборов, 29 июня, принять новый закон, запрещающий проводить уже не только экзит-пол, а любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

Я думаю, что если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы, тогда не было бы и противостояния с народом. Поэтому скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50% либо близок к 50%.

В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов. Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

Джерело: блог Володимира Паніотто

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