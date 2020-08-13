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    Думки вголос

    Вибори в Білорусі сфальсифіковані

    • Володимир Паніотто

      Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

    • Розсилка
    Вибори в Білорусі сфальсифіковані

    Екзит-пол – це не завжди засіб боротьби опозиції з владою

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    Можно ли оценить, какой процент голосов на выборах получил Лукашенко и какой Тихановская?

    Думаю, что кое-что сказать можно. Прежде всего, замечу, что экзит-пол – это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, как многие думают. Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть.

    Так было у нас в 2010, когда Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004, опередил Тимошенко всего лишь на 4.5%. Но поскольку все экзит-полы показали победу Януковича, то не было майдана и Тимошенко признала его победу.

    В Беларуси уже давно существует закон (как и в России), который запрещает проведение экзит-полов незарегистрированным организациям.

    Ни один из наиболее известных социологических центров (таких, как Новак) не получил аккредитации.

    Так что по поводу экзит-полов Лукашенко мог не беспокоиться. Но он наверняка знал свои рейтинги накануне выборов. И, видимо, ситуация была настолько плоха, что вынудила за 5 недель до выборов, 29 июня, принять новый закон, запрещающий проводить уже не только экзит-пол, а любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

    Я думаю, что если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы, тогда не было бы и противостояния с народом. Поэтому скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50% либо близок к 50%.

    В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов. Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

    Джерело: блог Володимира Паніотто

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь вибори Олександр Лукашенко рейтинг закон влада
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