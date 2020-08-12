У «Слузі народу» шукають, де взяти гроші на підвищення мінімальної зарплати



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У вересні має зрости мінімальна зарплата

На підвищення мінімалки потрібно 5 мільярдів гривень

У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до п’яти тисяч гривень.

Звідки на це візьмуть кошти, розповів у ефірі каналу «Україна 24» нардеп з фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев.

«Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти. — ред.). Хоча я би при дефіциті у 7,5%, не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба віднайти, не зважаючи на 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Світового банку», — сказав він.

За словами депутата, на підвищення мінімалки потрібно 5 мільярдів гривень.

«Таким чином джерела є, бо сума не є критичною, якщо я не помиляюся, близько 5 млрд грн на відповідне збільшення. Але, знову ж таки, ми повинні з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми повинні її вирішувати шляхом проактивної боргової політики», — сказав він.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.