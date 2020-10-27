П'ять запитань президента — що це було?

Володимир Паніотто Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

Володимир Паніотто

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подобається ідея проводити регулярні опитування населення, але якщо це не буде проводитися аматорськими методами

Зараз нарешті зрозуміла методологія цього опитування і можна зробити більш обгрунтовані висновки про те, що це було. Фактично, це непрофесійно проведений екзит-пол (в багатьох країнах під час екзит-полів ставлять не тільки запитання про вибір, але й 30-50 інших запитань).

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня пояснив, що вони і не претендують на те, що це соціологічне дослідження, хоча сказав, що проводила його компанія «Зе медіа», яку він чомусь назвав соціологічною: «Вони погодилися організувати це опитування - воно не є соціологічним опитуванням, тому тут не має бути якихось особливих вимог, але організувати цю кількість волонтерів-інтерв'юерів, організувати логістику і так далі ця компанія взялася».

Результати цього опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (бо опитати планували лише тих, хто приймає учать у виборах), але воно не є репрезентативним і для тих 37% населення, які прийняли участь у виборах. Звичайний екзит-пол проводиться нейтральною організацію, і соціологи намагають опитати всіх, хто потрапив до вибірки, щоб забезпечити рівну ймовірність кожного потрапити до опитування. А опитування Зеленського було персонізованим опитуванням Президента і його політичної сили, тому участь його прихильників була суттєво вищою, ніж прихильників інших партій (наприклад, 67% прихильників «Слуги народу» і 27% прихильників ЄС). До того ж. фактично, опитували добровольців, тих, хто висловив бажання приймати участь, що підсилило ефект самовідбору.

Проблема не в тому, що опитали лише приблизно 17% виборців України (на мій погляд, достатньо було б опитати 0,1%, тобто опитали в 170 разів більше, ніж треба), а в тому, що неможливо сказати, як думка опитаних відображає думку населення України. Результати нерепрезентативні, від них немає ніякої користі. Їх не можна використати, щоб обгрунтувати якесь рішення. Ви не можете сказати, наприклад, що населення України підтримує скорочення кількості депутатів, бо, можливо, 83% тих, кого не опитували, мають іншу точку зору.

Інша справа, що якщо б ми провели нормальне опитування репрезентативне для населення України, то, гадаю, результати не дуже відрізнялися би від результатів проведеного опитування. Це тому, що це популістичні запитання, за якими варіація відповідей дуже невелика і тому навіть жахливо проведене опитування дає більш-менш нормальний результат. Наприклад, якщо задавати запитання, «Скільки у Вас рук?», то 99,9% відповість, що дві, навіть за нерепрезенативних опитувань. Але щоб дізнатися, наскільки опитування Президента відображає думку населення України, треба провести нормальне опитування на 2000 респондентів - і його дійсно можна використати для прийняття рішень. А от як використати результати опитування Президента поки ще не зміг придумати. Маю підозру, що ніяк.

Хочу ще додати, що мені подобається ідея Президента проводити регулярні опитування населення, але якщо це не буде проводитися такими аматорськими методами.

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Джерело: блог Володимира Паніотто

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