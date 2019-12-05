Перепис населення і діджиталізація: як правильно порахувати громадян?

Володимир Паніотто Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології



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Знов про перепис...

Ну не можна його скасовувати!

Слухав виступ Дмитра Дубілета на ICTV у «Свободі слова». Мені дуже сподобався і сам Дубілет і ідея швидкої оцінки чисельності населення (хоча вона буде і з досить великою похибкою).

Але ж це не може замінити перепис і не дасть 90% потрібної інформації, як було сказано. Пан Дубілет пояснив, що соціологи, звісно, незадоволені, але перепис проводиться не для соціологів, а для управління країною. І з його зустрічей з міністрами він зрозумів, що на 90% потрібна лише чисельність.

А для відповіді на інші питання, якщо виникнуть, можна потім шукати інші бази даних, проводити соціологічні дослідження тощо.

Здавалося б мене мають радувати перспективи такого «клондайку» соціологічних досліджень, замість одного перепису ми будемо проводити тисячі досліджень (перепис дає інформацію щодо окремих областей, районів, міст, все це заміниться на окремі дослідження).

Інформація потрібна не тільки соціологам, а і областним і міським органам влади, бізнесу для оцінки перспектив інвестицій, фондам і громадським організаціям і т.п. Да й тим самим міністрам, якщо вони, скажімо захочуть боротися з бідністю, потрібна інформація про склад родин і джерела доходів, які отримують під час перепису, там є запитання щодо міграції, щодо мови, які потрібні для формування інформаційної політики і т.п. Та й соціологам ця інформація потрібна не тільки з цікавості, ми ж відповідаємо на ваші ж запитання, проводимо оцінки реформ, результати децентралізації тощо.

Зараз калібровочні дослідження для визначення кількості сім-карт по різних групах населення проводяться за допомогою соціологічних досліджень, а вибірка цих досліджень базується на старій некоректній статистиці, це додасть до похибки оцінки чисельності.

Без перепису наші похибки будуть не 2-3%, як зараз, а 6-7% і на наступних виборах ми скажемо, що ваша партія отримала, скажімо, 10 плюс мінус 7 відсотків, тобто від 3% до 17%.

Джерело: блог Володимира Паніотто

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