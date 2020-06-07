Можливо в Україні почалася друга хвиля пандемії Covid-19
Не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому
Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії.
На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень).
Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14:00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати).
Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
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Джерело: блог Володимира Паніотто