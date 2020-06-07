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    Думки вголос

    Можливо в Україні почалася друга хвиля пандемії Covid-19

    • Володимир Паніотто

      Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

    • Розсилка
    Можливо в Україні почалася друга хвиля пандемії Covid-19

    Не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому

    Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії.

    На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень).

    Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14:00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати).

    Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.

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    Джерело: блог Володимира Паніотто

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    здоров'я коронавірус
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