Можливо в Україні почалася друга хвиля пандемії Covid-19

Володимир Паніотто Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

Володимир Паніотто

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Не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому

Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії.

На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень).

Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14:00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати).

Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Джерело: блог Володимира Паніотто

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