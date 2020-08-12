У Білорусі правоохоронці перевіряють причину смерті затриманого демонстранта



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У Білорусі правоохоронці перевіряють причину смерті затриманого демонстранта

Білоруські правоохоронці зазначають, що видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблого не виявили

У слідчому комітеті Гомельської області підтвердили смерть затриманого демонстранта в Гомелі. Правоохоронці розпочали перевірку причин смерті.

Про це повідомляє БелТА.

Раніше повідомлялося. що в Гомельській лікарні померла молода особа, яку раніше затримали на акції протесту.

Як зазначили правоохоронці, 25-річний чоловік був затриманий 9 серпня за участі в несанкціонованому масовому заході. Суд відправив його під арешт на 10 діб.

«Чоловіка направили до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанина доставили до закладу охорони здоров'я, де він помер», – повідомили в слідчому комітеті.

Слідчо-оперативна група провела огляд тіла, однак видимих тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті не виявили.

«Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу», – додали в СК.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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