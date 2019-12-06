Погіршення російсько-німецьких відносин: що це означає для України

23 серпня в Берліні був вбитий громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі

Справа Хангошвілі вчергове порушує питання про активну наступальну зовнішню політику Києва - точніше про її повну відсутність

Напередодні зустрічі в Парижі...

Німеччина оголосила двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон грата. Їх вислали з країни у зв'язку зі справою про вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. На думку федеральної прокуратури Німеччини, до злочину може бути причетний Кремль. МЗС ФРН уточнив, що ухвалить нові рішення щодо РФ, якщо Москва не буде співпрацювати в розслідуванні вбивства.

23 серпня в Берліні був вбитий громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Під час Другої чеченської війни він був командиром одного з підрозділів, які боролися проти російських військ. Поліція затримала підозрюваного на місці вбивства. У кілера був підроблений закордонний паспорт на ім'я Вадіма Соколова. Документ він отримав за тиждень до виїзду за кордон.

Що це означає для України?

1. Рішення німецького Уряду дуже «невчасне» для росіян.

2. Ангела Меркель чудово поінформована про справу Хангошвілі, адже зараз німецька преса пише про те, що ФРН «на порозі нового Солсбері».

3. Офіс Президента України та МЗС України мали б підготувати Зеленського належним чином, аби він міг наводити справу Хангошвілі як аргумент - «Москві не можна вірити. Росіяни не тримають слова. РФ використає замовні вбивства як інструмент політичного впливу».

Справа Хангошвілі вчергове порушує питання про активну наступальну зовнішню політику Києва - точніше про її повну відсутність. З росіянами не вдасться домовитись ні про що, адже мета Зеленського - здобути мир, а мета росіян - здобути Україну.

Джерело: блог Павла Подобєда

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