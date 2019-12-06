Ми йдемо додому. Чубаров анонсував ненасильницький міжнародний марш до окупованого Криму



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На думку Рефата Чубарова, дана акція допоможе міжнародним організаціям реалізувати ними прийняті рішення щодо дій Росії проти України Фото: Главком

Рефат Чубаров стверджує, що після анексії Криму Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція допоможе повернути її в правові рамки

Незабаром відбудеться підготовка і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності». До акції запрошуються всі народні депутати ВРУ, представники органів державної влади України, представники міжнародних організацій та громадяни Української держави. Про це повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Чубаров стверджує, що після анексії Криму Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція допоможе повернути її в правові рамки. На його думку, дана акція допоможе міжнародним організаціям реалізувати ними прийняті рішення щодо дій Росії проти України.

«Меджліс кримкотатарского народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції« Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності ». Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави - на Кримський півострів. Ми йдемо до себе додому», - сказав Чубаров.

Найближчим часом буде створено штаб, склад якого назвуть після низки консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка «може зайняти не один, і не два місяці».

Під час пресконференції голова Меджлісу кримськотатарського народу виголосив заяву:

«В кінці лютого - березні 2014 року Російська Федерація в порушення норм міжнародного права, багатосторонніх угод і договорів за участю Російської Федерації, а також двосторонніх угод і договорів з Україною, включаючи Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною, який діяв на той час, відкрито порушила територіальну цілісність України, окупувавши Автономну Республіку Крим та місто Севастополь та здійснивши спробу анексії Кримського півострова.

Міжнародне співтовариство, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації, підтримало суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах, засудило тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя - і підтвердили невизнання її анексії.

Міжнародний суд ООН своїм рішенням від 19 квітня 2017 року зобов'язав Російську Федерацію скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території окупованого Криму, а також дозволити вільний в'їзд лідерам і членам Меджлісу на територію Криму.

Однак, жодне з рішень міжнародних організацій та міжнародних судів, що зобов'язують Російську Федерацію як окупуючу державу, вивести свої збройні сили з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію території України, повністю виконувати свої зобов'язання, що випливають зі Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, а також інших норм і принципів міжнародного права, в тому числі принципів і зобов'язань в рамках ОБСЄ, негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, скасувати рішення, яке забороняє керівникам і членам Меджлісу вільно в'їжджати в Крим, виключити переслідування представницьких органів кримськотатарського народу, включаючи Меджліс і Курултай, Російською Федерацією не виконано і продовжує нею ігноруватися.

Більш того, Російська Федерація, як окупуюча держава, нарощує репресії в відношення жителів Криму, що не проявляють лояльність до окупантів. Порушення прав людини і основних свобод на Кримському півострові характеризується, зокрема, переслідуванням і дискримінацією кримських татар - корінного народу Криму і етнічних українців, включаючи насильницькі зникнення і викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, довільні арешти, затримання та позбавлення волі.

Російська Федерація здійснює цілеспрямовані дії, спрямовані на масштабні зміни демографічного і етнічного складу населення окупованого нею Криму шляхом витіснення нелояльних до окупації жителів Криму за межі півострова і масового переселення на півострів власного населення з російської території.

Стає все більш очевидним, що Російська Федерація, перетворивши окупований нею Кримський півострів в військову базу, оснащену сучасними видами наступальної зброї, вирішила повністю очистити Крим від його корінного народу - кримських татар.

У ситуації, коли:

- зусилля, що вживаються міжнародними організаціями, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи, а також урядами і парламентами держав, міжнародними судами, неурядовими та правозахисними організаціями, є недостатньо ефективними, щоб змусити Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання, що випливають з Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, а також інших норм і принципів міжнародного права,

- коли репресії в відношення жителів Криму, цілеспрямовані переслідування і дискримінації по відношенню до кримських татар - корінного народу Криму і етнічних українців, включаючи насильницькі зникнення і викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, довільні арешти, затримання та позбавлення волі відбуваються з метою їх залякування і примусу покинути Крим,

- окупуюча держава примушує юнаків-представників корінного кримськотатарського народу служити в її збройних силах, що є грубим порушень положень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни,

- кожний наступний рік російської окупації завдає величезної і непоправної шкоди для навколишнього середовища Криму, руйнуючи саму можливість стійкого функціонування природних екологічних систем, природних і природно-антропогенних об'єктів півострова, чим грубо нехтуються права корінного кримськотатарського народу на збереження і охорону навколишнього середовища та ефективності виробництва його території і ресурсів,

- коли Українська держава в умовах неоголошеної війни з боку Російської Федерації, що призвела до тимчасової окупації Криму і втрати контролю за окремими районами Донецької і Луганської областей, потребує реальної та ефективної допомоги міжнародного співтовариства в захисті прав людини і основних свобод своїх громадян на окупованих Російською Федерацією територіях, в тому числі і корінного народу Криму - кримських татар,

Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою щодо підготовки та проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності».

Форма проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності »- піша організована хода її учасників з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму.

Метою міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації, в реалізації ними ж прийнятих рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах, забезпечивши тим самим дотримання прав і свобод кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців, всіх громадян України, які проживають в Криму, незалежно від їх національності.

З метою підготовки міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» Меджлісом кримськотатарського народу оголошується створення Штабу, персональний склад якого буде визначений в ході консультацій з українськими та міжнародними партнерами, що підтримують ідею міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності».

Меджліс кримськотатарського народу вважає за можливе звернутися з публічним закликом взяти безпосередню участь в проведенні міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» до наступних сторін:

- постійних представників 15 держав - членів Ради Безпеки ООН,

- представників держав - членів Ради з прав людини ООН,

- членів Постійного форуму ООН з питань корінних народів,

- суддів Міжнародного Суду ООН та представників Секретаріату Міжнародного Суду ООН,

- парламентаріїв – членів Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного співробітництва, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ),

- Голів та членів Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні,

- Голів та членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні,

- дипломатів представництв іноземних держав, міжнародних організацій і місій, акредитованих в Україні,

- представників міжнародних і національних правозахисних організацій,

- народних депутатів України,

- громадських активістів, політиків, громадських діячів, експертів, волонтерів, які поділяють ідею міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності».

Місце і строк проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» будуть визначені штабом акції після проведення всіх необхідних консультацій з потенційними партнерами і учасниками.