Ryanair скасує два рейси з Києва



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Рейси будуть скасовані з 27 березня 2020 року

Ірландська авіакомпанія Ryanair у 2020 році скасує рейси з Києва до двох міст Німеччини та Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX. Про це повідомляє avianews.com.

Як повідомили в авіакомпанії, через проблеми з поставками літаків Boeing 737 MAX було вирішено припинити рейси з Києва до аеропортів Скавста та Нюрнберга за обома напрямками.

Рейси будуть скасовані з 27 березня 2020 року.

До слова, суд визнав незаконною політику ірландського лоукостера Ryanair щодо стягнення плати за ручну поклажу. Таким було рішення іспанського суду після того, як Ryanair оштрафував пасажирку на 20 євро.

Втім, компанія має амбітні плани: Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2 млн пасажирів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Windrose запустить сезонні рейси з Івано-Франківська до Бухареста. З 27 грудня польоти будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях. На маршруті буде задіяний літак Embraer 145. Ціна перельоту в одну сторону стартує від 2500 гривень.

Нагадаємо, що польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.