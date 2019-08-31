Росія використовує дезінформацію для розколу та маніпуляції



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Учасники конференції «Дезінформаційні війни в Центральній і Східній Європі» Фото Укрінформ

Небезпечним є те, що переписується історія, а певні історичні схеми штучно накладаються на сьогоднішню ситуацію

Дезінформація стала важливою стратегією, насамперед Росії, за допомогою якої вона намагається маніпулювати суспільною думкою.

Про це говорили учасники конференції «Дезінформаційні війни в Центральній і Східній Європі», яка проходить у Берліні, повідомляє Укрінформ.

«Дезінформація стала зброєю, інструментом розпалення ворожнечі та поляризації, сіяння невпевненості, недовіри до демократичних інститутів», – констатував президент Федерального агентства політичної освіти Томас Крюгер.

Він зазначив, що хоча дезінформація і пропаганда не є чимось новим, такі голоси лунали завжди, зараз вони стали більш гучними, а діджиталізація не тільки покращила наше життя, а й відчинила двері для дезінформації, пропаганди та фейкових новин. Ці інструменти використовують деякі уряди.

«Правда – ворог. Чому Росія така інша». Саме так називається нова книга (2019 р.) Голіне Атай, кореспондентки телеканалу ARD, яка працювала в Москві у 2013-2018 роках і висвітлювала трагічні події 2014 року. Журналістка вирішила написати книгу, «щоби не втратилося те, що передувало анексії Криму» та що було потім, на тому зламі часів. Вона розповіла про перешкоди і переслідування, з якими стикалися іноземні журналісти, які писали про анексію та Донбас, як з боку влади, так і з боку російських ЗМІ.

Але здивування в журналістки викликала реакція на її репортажі власного роботодавця – громадсько-правового телеканалу ARD, редакція якого дуже критично сприймала повідомлення про події, вперто не бажаючи вживати слово «війна». Більш критичні щодо ролі Росії щодо України репортажі почали з’являтися лише в 2016 році, та й то їх було небагато. «Є дуже велике незнання України. На неї дивляться очима Росії, через «великі окуляри», – вважає Атай.

Політолог Сюзанне Шпан представила свій аналіз «Інформація як зброя», в якому досліджується діяльність державних російських ЗМІ в Німеччині – «Супутник» і RT Deutschland. Активна їх робота, спроби маніпуляцій думкою ЗМІ в ФРН почалися з осені 2014 року. Ці ЗМІ позиціонують себе як джерело «альтернативних новин» і не відразу дають зрозуміти свій зв’язок з російською державою. Вплив таких ЗМІ не можна недооцінювати, переконана Шпан.

Головний редактор журналу «Східна Європа» Манфред Запперт також звернув увагу на те, що в Німеччині питання дезінформації стало дійсно відчутним лише «з Майданом, з російською інтервенцією, з маніпулюванням суспільною думкою, відкритою брехнею». Брехня спрямована на руйнування суспільства, в такому суспільстві люди вже не мають можливості користуватися своїми власними правами та політичними свободами, додав він.

Історик із Парижа Галя Акерман говорила про те, що з приходом Путіна до влади в РФ виникла «нова ідеологія», яку на Заході не дуже дослідили та яку не дуже розуміють багато хто навіть у самій Росії. «Російський націоналізм і імперіалізм не вмер, він живий», – зазначила Акерман.

Небезпечним є й те, що для реабілітації «славного радянського минулого» переписується історія, а певні історичні схеми штучно накладаються на сьогоднішню ситуацію.

Як повідомлялося, мільярди переглядів та мільйони доларів надходжень від продажу реклами отримують канали, що поширюють російську дезінформацію у YouTube.