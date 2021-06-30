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    Думки вголос

    Як російська пропаганда видає страхи Путіна щодо України в НАТО

    • Петро Бондар

      аналітик дезінфомоніторингу Texty.org.ua

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    Російська пропаганда підсилює негатив, змішує правду і брехню та трактує цей мікс на свою користь, намагаючись затягнути Україну на свою орбіту - Як російська пропаганда видає страхи Путіна щодо України в НАТО
    Російська пропаганда підсилює негатив, змішує правду і брехню та трактує цей мікс на свою користь, намагаючись затягнути Україну на свою орбіту

    Російська пропаганда переконує у неефективності та непотрібності НАТО

    Перспектива вступу України до НАТО – це те, що викликає страх і ненависть у нашого північного сусіда. У цьому можна пересвідчитись, дослідивши реакцію російської пропаганди на будь-які новини, що стосуються не лише українського контексту цієї теми, а й діяльності Північноатлантичного альянсу в цілому.

    Після нещодавньої зустрічі з президентом США Джо Байденом російський президент Путін на запитання журналістів про Україну і НАТО відповів скупо, мовляв, «тема зачіпалася мазком, тут нема чого обговорювати». Проте незалежні журналісти зауважили з його реакції, що тема – болюча.

    І з нашого моніторингу російських наративів щодо України це помітно. Зверніть увагу на сплески згадувань абревіатури НАТО протягом квітня, травня і у червні 2021 року у російських та українських маніпулятивних медіа (заголовки на цю тему можна подивитися на дашборді, де ми відстежуємо наративи російської дези з травня 2019 року).

    З одного боку, дезінформатори вираховують час підльоту ракет з України до Москви, забуваючи, що з країн Балтії (членів НАТО) теж летіти недалеко, а у Східній Європі взагалі-то немає американських ракет, які могли б вразити Росію. Але навіть якби вони тут були, це не дає жодного права РФ нападати чи погрожувати іншим незалежним державам.

    А з іншого – російська пропаганда переконує у неефективності та непотрібності НАТО. «НАТО – это организация, которая не смогла выиграть войну даже с «Талибаном». Правда, не згадується, що Радянський Союз, правонаступницею якого є Росія, воював з афганцями з таким же «успіхом».

    Будь-які розбіжності між членами Альянсу теж уважно відстежуються і роздмухуються пропагандистами. На посилення напруги між Туреччиною і Грецією російська пропаганда відгукнулася радісним: «НАТО давно уже не просто не готовы друг друга защищать, многие готовы воевать с соседями».

    Водночас Росія не напала на жодну країну, яка є членом цієї організації, але вчинила напади на Грузію, Молдову, Україну.

    Окрема група аргументів спрямована на те, щоб посилити суспільну думку про те, що Україні до НАТО «далеко і не видно».

    По-перше, багатократно повторюється: проти вступу до Альянсу виступлять європейські держави, щоб «у них не возникло формального обязательства охранять нашу независимость и территориальную целостность».

    По-друге, пишуть про українську корупцію, яка заважає інтеграції в НАТО: «ни специалисты НАТО, внедряющие в Украине «этические основы», ни американские кураторы украинских реформ не в состоянии противодействовать укорененной привычке украинцев вытаскивать деньги из государственного бюджета, присваивать госсобственность, организовывать рейдерские захваты, «пилить», «откатывать», совершать все те действия, которые и являются элементами коррупционного процесса».

    Саме так і працює російська пропаганда: підсилює негатив, змішує правду і брехню та трактує цей мікс на свою користь, намагаючись затягнути Україну на свою орбіту.

    Треба визнати, в Україні трапляються і корумповані посадовці, і скандали навколо них, і кримінальні справи. Так само, як є корупція, наприклад, у Туреччині, яка є членом НАТО з 1952 року. Або в Албанії і Північній Македонії, яких нещодавно прийняли до Північноатлантичного альянсу (у світовому рейтингу сприйняття корупції вони недалеко від України).

    Але Україна, на відміну від Росії, хоч і повільно, але торує шлях до європейських цінностей, який Росію категорично не влаштовує, як і членство України в НАТО.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США НАТО пропаганда Путін путінський режим Україна
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    Як російська пропаганда видає страхи Путіна щодо України в НАТО