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    Зеленський запросив Папу Франциска в Україну

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    Володимир Зеленський &ndash; Папі Римському:&nbsp;візит Вашої Святості чекає насамперед народ України - Зеленський запросив Папу Франциска в Україну
    Володимир Зеленський – Папі Римському: візит Вашої Святості чекає насамперед народ України
    Фото: president.gov.ua

    Президент висловив переконання, що зустрічі Його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

    Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

    «Зеленський повторив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. Він висловив переконання, що зустрічі Його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією», – наголошується в повідомленні.

    Під час бесіди президент привітав Папу Римського з днем Святих Апостолів Петра і Павла. Глава держави також зазначив, що розмова відбувається в особливий період – 20-ту річницю візиту святого Папи Івана Павла II в Україну.

    «Візит Вашої Святості чекає насамперед народ України», – зазначив Зеленський.

    Він відзначив глобальну діяльність понтифіка, включаючи увагу до питань миру, міжрелігійного діалогу, захисту прав біженців, турботи про бідних.

    Президент подякував Папу Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні. Зеленський також повідомив йому про жахливі наслідки війни на сході України. Зазначивши, що країна втратила понад 14 тисяч осіб у війні на Донбасі, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки.

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    Теги: Папа Римський Ватикан Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський запросив Папу Франциска в Україну