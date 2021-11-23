Україна більше не зможе залучати «зелені» єврооблігації. Нардеп пояснив причину

«Влада вкрала 3 млрд грн з цільового європейського кредиту для виробників зеленої енергетики», – Гончаренко

Гончаренко вважає, що через дії влади BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs більше не прийдуть в Україну

Керівництво ДП Гарантований Покупець вирішило віддати кошти з цільових «зелених» облігацій у «найбільш корумповану компанію країни» – НАЕК «Енергоатом».

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

«На жаль, це сталося. Влада вкрала 3 млрд грн з цільового європейського кредиту для виробників зеленої енергетики. Гроші з «Гарантованого покупця» підуть Енергоатому», – написав він.

За словами нардепа, кошти, які надали BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs за конкретною адресою не дійшли, а були переадресовані одній з «найбільш корумпованих держкомпаній, яку влада перетворила на збиткову».

«Жоден з цих банків більше не прийде в Україну. Перші державні зелені облігації – будуть останніми. А всі учасники процесу гарантовано будуть сидіти. Не факт, що весною. Але ми цього доб'ємося», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду та зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових «зелених» єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital ідеться про те, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.