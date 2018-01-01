Перемоги та поразки медичної реформи Уляни Супруни

Хто рятуватиме людей, які живуть за 40 км від райцентру, де в результаті реформи закрили лікарню?

А ви помітили, що захисники медреформи десь випарувались? Рік тому вони збирали своїми постами «верю в ульяну», «реформе быть» сотні лайків. А тепер, мабуть, злякались, що їх «теж вилікують»... телемедициною? А мо, гранти кінчились? Бо ці ж люди пишуть тепер лише про свій нежить або що у них

Уляна Супрун

Хто рятуватиме людей, які живуть за 40 км від райцентру, де в результаті реформи закрили лікарню?

А ви помітили, що захисники медреформи десь випарувались?

Рік тому вони збирали своїми постами «верю в ульяну», «реформе быть» сотні лайків. А тепер, мабуть, злякались, що їх «теж вилікують»... телемедициною?

А мо, гранти кінчились?

Бо ці ж люди пишуть тепер лише про свій нежить або що у них і де засвербіло і зовсім не переймаються успіхами міністра. А її, за словами Семена Глузмана, хочуть звільнити вже у березні.

Нагадаю, я не проти реформи і Супрун. Я за реформу! Але таку, коли сама ж Супрун уявлятиме, як воно потім буде: райлікарня, хоспіс чи морг... Хто рятуватиме людей, які живуть за 40 км від райцентру. Бо у цьому райцентрі в результаті реформи закрили лікарню і розігнали медиків.

І на відміну від «захисників» Уляни, які швидко прикусили язики, визнаю: у неї таки є перемоги. За словами лікарів, у медустановах з'явились нормальні безкоштовні ліки (знаю лише про Київ). А це вже краще ніж купа держпрограм на папері і мільярди, виділені з бюджету у повітря.

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Джерело: блог Миколи Підвезяного

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