Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Після «Карфагену». Прокуратуру доручили рятувати боксеру

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий керівник Офісу генпрокурора Антон Ковальський розпочав кадрове перезавантаження
фото: facebook.com/anton.kovalsky

Знайомтеся! Новий в.о. генпрокурора. Хто замінив утікача Кравченка?

Учора вперше зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Саме його кинули рятувати прокуратуру після ганебного «Карфагену».

Була закрита розмова з журналістами, частину якої можна винести на публіку.

Антон Ковальський: 42 роки, кандидат у майстри спорту з боксу, захоплюється рукопашним боєм і бігом. Свою сім'ю теж називає спортивною: дружина Оксана професійно займається плаванням.

Очолює Офіс генпрокурора другий місяць. Прийшов на цю посаду з Хмельницької прокуратури в момент, коли прокуратура опинилася в дуже глибокій кризі довіри після скандалу.

Власне, ключові питання: чи розуміє новий керівник, що саме треба змінювати? І чи має для цього достатньо незалежності?

Моє головне враження. Ковальський – не з тих, кого попросили «потримати крісло». Він вже діє: ухвалює кадрові рішення, переглядає роботу окремих підрозділів, говорить про зміну KPI прокурорської роботи. При цьому він досі не зайняв кабінет попередника. І зберіг за собою посаду і кабінет в Хмельницькому.

Головне з розмови

За словами нового керівника, протягом 2025–2026 років до системи зайшло понад тисячу людей із ДБР, БЕБ та Нацполіції. Частина з них одразу отримала адміністративні посади. Ковальський називає це несправедливим щодо тих, хто роками працював у прокуратурі.

Уже 30 прокурорів втратили адміністративні посади. Кадрове перезавантаження не анонсується – воно відбувається.

Одна з найяскравіших характеристик – про департамент сумнозвісного прокурора Кропиви. Цей підрозділ замість того, аби відповідати за міжнародну співпрацю, перетворився на відомче турагентство.

Ковальський прямо каже: міжнародний департамент не займався роботою, створював видимість міжнародної співпраці. Близько сотні запитів про міжнародну правову допомогу лежали без руху. В очах партнерів ми мали не дуже добрий вигляд.

Після реорганізації підрозділу та перевірок із використанням поліграфа звільнено 12 із 74 співробітників департаменту. Понад 70 запитів, які раніше ігнорувалися, вже виконано.

Окремо – про Сергія Кропиву, фігуранта справи «Карфаген», який працював заступником керівника міжнародного департаменту. Посаду ліквідували, аби «канцлера» звільнити швидше. Щодо нього зареєстрували нове кримінальне провадження.

Особливий респект Ковальському за те, що він сам визнає давно відому проблему. Гучні підозри, гучні затримання, гучні арешти, а на виході… Пшик.

Тут прокурор сформулював, мабуть, найважливішу претензію до нинішньої системи: чому до реальних вироків справа часто не доходить?

Його позиція: головний результат роботи прокурора – вирок. Причому угода про визнання винуватості не обов'язково має означати (увага!) уникнення тюрми. Можна домовлятися про менший термін, але реальне покарання має залишатися.

Ковальський запевняє, що має нормальні робочі стосунки з керівництвом НАБУ і САП. Конфлікти попередника Руслана Кравченка з антикорупційними органами він на себе переносити не збирається.

Доказ цьому – справи щодо директора НАБУ Семена Кривоноса (фіктивне усиновлення і земельні оборудки), у якій попередній генпрокурор підписав проєкт підозри, закрито. Ковальський вважає, що документ було оформлено з порушеннями.

Окрема частина розмови стосувалася деталей «евакуації» колишнього генпрокурора за кордон.

Ковальський оприлюднив деталі службового розслідування. Кравченко заздалегідь узяв відомчу печатку. Сам підготував і підписав наказ про відрядження. Перед виїздом відмовився від держохорони. Запрошення на захід ПАРЄ, за словами Ковальського, насправді було адресоване іншому заступнику генпрокурора. Кравченко його використав безпідставно.

Питання, яке має цікавити кожного: а чи самостійний цей керівник Генпрокуратури? Ковальський запевняє, що президент не давав йому жодних інших завдань, окрім двох: забезпечити стабільну роботу прокуратури; очистити систему від недостойних людей. Кадрові рішення, наголошує він, – його особиста відповідальність.

На питання чи відчуває він, що має достатньо внутрішньої сили та незалежності, щоб проводити зміни, Ковальський сам згадав про покровителів, яких йому приписували, і про… спорт. Каже, що все життя займається ним і саме так позбувається негативних емоцій. Мовляв, сили є, але якщо відчує тиск, без проблем здасть портфель. Татарова бачив раз, не спілкувався...

Впевнений, що після війни прокуратурою мають керувати інші люди. Ті, хто прийшов з фронту.

Особисте враження

Ковальський приємно здивував і мене, і колег. Говорить відверто і про себе, і про сім'ю, і про статки, і про систему. Дає дуже цікаві оцінки попередникам. Видно, що не має багато досвіду спілкування з журналістами – часом незвично прямий, чіткий, безпосередній.

Бажаю, щоб столиця його не зіпсувала, а спортивної витримки вистачило показати результат і пройти дистанцію від «в.о» до генерального.

Більше деталей розмови з Антоном Ковальським – у великому матеріалі на «Главкомі» 👉 Кадрова чистка і кінець придворного турагентства. В.о. генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Генпрокурор Офіс Генерального прокурора наказ розслідування Антон Ковальський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
16 жовтня, 03:09
СБУ затримала на Волині колишню військовослужбовицю армії РФ, яка приїхала в Україну для поновлення закордонного паспорта
СБУ викрила колишню військову РФ, яка хотіла поновити український паспорт для виїзду до Європи
23 жовтня, 12:36
Генерал-лейтенант Бретт Сильвія протягом 11 місяців відповідав за стратегічне планування в Об'єднаному штабі Пентагону
Пентагон звільнив головного військового планувальника США через підозри у витоку даних
29 жовтня, 21:28
МВС розпочало розслідування через інцидент із нацгвардійцями під Києвом
МВС розпочало розслідування через інцидент із нацгвардійцями під Києвом
Вчора, 22:35
Військовим Ірану доручили переглянути перелік потенційних цілей
«Наші ракети досягнуть Європи»: Іран пригрозив ударами по базах США
Сьогодні, 03:44
Ольга Стефанішина розповіла «Главкому» про перебіг кримінальних проваджень та оскарження застави
«Затягувати не буду». Стефанішина розповіла про стан своїх кримінальних справ
Сьогодні, 13:07
Будинок у Катюжанці, де сталася трагедія
На Вишгородщині у власному будинку від отруєння чадним газом загинули дідусь із онуком
16 жовтня, 16:27
Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії
Офіс генпрокурора відповів на заяву Кравченка про підготовку нападу в Австрії
Вчора, 17:02
37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста
На Київщині легковик збив 86-річного велосипедиста: потерпілий у лікарні
Сьогодні, 09:52

Микола Підвезяний

Після «Карфагену». Прокуратуру доручили рятувати боксеру
Після «Карфагену». Прокуратуру доручили рятувати боксеру
В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила
В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила
«За землю!». У Київраді діє таємна коаліція
«За землю!». У Київраді діє таємна коаліція
Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід
Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід
Театр Лесі Українки відсвяткував 100-річчя: з міністеркою і слонами у партері
Театр Лесі Українки відсвяткував 100-річчя: з міністеркою і слонами у партері
Чому чоловікам у шортах не місце в сільраді? Інтерв'ю з легендарною чиновницею
Чому чоловікам у шортах не місце в сільраді? Інтерв'ю з легендарною чиновницею

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
145K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua