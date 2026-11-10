Нове укрупнення громад. Міністр пояснив, до чого готуватися місцевому самоврядуванню після війни

Які зміни готує уряд для громад

Місцеве самоврядування ще не переварило попереднє, а новий міністр уже попереджає: буде наступне.

І це не єдина цікава новина для тих, хто працює в місцевій владі або просто хоче розуміти, що відбуватиметься з українськими громадами далі.

«Главком» публікує велике інтерв'ю з новим міністром розвитку громад та територій Віталієм Безгіним. Це розмова про майбутнє децентралізації, тут чимало сигналів щодо планів держави. Але почну з однієї дуже показової деталі.

Нещодавно «Главком» опублікував велике інтерв'ю з легендарною головою села Любов'ю Чешко, яка пропрацювала в місцевому самоврядуванні пів століття. Вона жорстко оцінила наслідки децентралізації.

Її головний аргумент: після об'єднання громад місцева влада часто втратила близькість до людей. «Хазяїн має бути в селі», – наполягає Любов Іванівна, зразкове село якої гриміло на всю область.

І ось тепер маємо погляд на ту саму проблему згори – з уряду.

Що думає міністр, зокрема, про старост? Їхня роль у різних громадах настільки відрізняється, що іноді це просто дві різні посади під однією назвою.

Десь староста фактично виконує функції мера, виступає на урочистостях, має прийомні дні, а десь голова громади відводить йому роль звичайного «підмітайла».

Сам Безгін визнає: «Староста на сьогодні – це без перебільшення «людина-оркестр».

Головні меседжі міністра:

Нове укрупнення громад неминуче. Але «зараз воно не на часі». Під час воєнного стану змін не буде. Водночас міністр ставить питання про спроможність частини нинішніх громад самостійно утримувати інфраструктуру.

Старости отримають більше інструментів. До кінця року планується запустити проєкт «Держава поруч. Старости», щоб наблизити адміністративні послуги до жителів віддалених сіл.

Префекти. Безгін переконаний, що Україні потрібен інститут префектів. На його думку, якби він уже існував, деяких резонансних рішень місцевої влади можна було б уникнути. Приклад – Львівська облрада, що роздратувала поляків. Був би префект, скандалу б уникнули, вважає міністр.

Гроші громад. Прогноз на наступний рік невтішний.

Військові адміністрації. Уряд просуває законопроєкт, який має врегулювати статус і трудові гарантії людей, що працюють у військових адміністраціях.

Віталій Кличко і його заява про «300 усунутих мерів». Безгін пояснює, чому мер Києва щось наплутав.

Раджу це інтерв’ю «Главкома» всім, хто хоче розуміти, якою буде місцева влада в Україні завтра і які зміни чекатимуть найближчим часом на ВПО.