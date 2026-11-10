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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Нове укрупнення громад. Міністр пояснив, до чого готуватися місцевому самоврядуванню після війни

glavcom.ua
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Україну чекає ще одне укрупнення громад
фото: depositphotos.com

Які зміни готує уряд для громад

Місцеве самоврядування ще не переварило попереднє, а новий міністр уже попереджає: буде наступне.

І це не єдина цікава новина для тих, хто працює в місцевій владі або просто хоче розуміти, що відбуватиметься з українськими громадами далі.

«Главком» публікує велике інтерв'ю з новим міністром розвитку громад та територій Віталієм Безгіним. Це розмова про майбутнє децентралізації, тут чимало сигналів щодо планів держави. Але почну з однієї дуже показової деталі.

Нещодавно «Главком» опублікував велике інтерв'ю з легендарною головою села Любов'ю Чешко, яка пропрацювала в місцевому самоврядуванні пів століття. Вона жорстко оцінила наслідки децентралізації. 

Її головний аргумент: після об'єднання громад місцева влада часто втратила близькість до людей. «Хазяїн має бути в селі», – наполягає Любов Іванівна, зразкове село якої гриміло на всю область.

І ось тепер маємо погляд на ту саму проблему згори – з уряду.

Що думає міністр, зокрема, про старост? Їхня роль у різних громадах настільки відрізняється, що іноді це просто дві різні посади під однією назвою.

Десь староста фактично виконує функції мера, виступає на урочистостях, має прийомні дні, а десь голова громади відводить йому роль звичайного «підмітайла».

Сам Безгін визнає: «Староста на сьогодні – це без перебільшення «людина-оркестр».

Головні меседжі міністра:

  • Нове укрупнення громад неминуче. Але «зараз воно не на часі». Під час воєнного стану змін не буде. Водночас міністр ставить питання про спроможність частини нинішніх громад самостійно утримувати інфраструктуру.
  • Старости отримають більше інструментів. До кінця року планується запустити проєкт «Держава поруч. Старости», щоб наблизити адміністративні послуги до жителів віддалених сіл.
  • Префекти. Безгін переконаний, що Україні потрібен інститут префектів. На його думку, якби він уже існував, деяких резонансних рішень місцевої влади можна було б уникнути. Приклад – Львівська облрада, що роздратувала поляків. Був би префект, скандалу б уникнули, вважає міністр.
  • Гроші громад. Прогноз на наступний рік невтішний.
  • Військові адміністрації. Уряд просуває законопроєкт, який має врегулювати статус і трудові гарантії людей, що працюють у військових адміністраціях.
  • Віталій Кличко і його заява про «300 усунутих мерів». Безгін пояснює, чому мер Києва щось наплутав.

Раджу це інтерв’ю «Главкома» всім, хто хоче розуміти, якою буде місцева влада в Україні завтра і які зміни чекатимуть найближчим часом на ВПО. 

Читайте повне інтерв'ю 👉 Міністр Віталій Безгін: Чергове укрупнення громад неминуче, а роль старост буде посилена
Джерело
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Микола Підвезяний

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