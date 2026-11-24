Літак Ан-225 «Мрія» на параді до Дня Незалежності України, 2021 рік

Останні рейси «Мрії», американський генерал і 70 військових літаків…

Польський Жешув почав готуватися до нашої великої війни ще з грудня 2021-го.

За два місяці до повномасштабного вторгнення американці попередили польський аеропорт про можливе масштабне перекидання військових і техніки. А в січні 2022-го генерал США повідомив керівництву летовища конкретику: незабаром у Жешуві, який зазвичай приймав до десятка цивільних рейсів на добу, можуть приземлитися 70 транспортних C-17.

Щемлива деталь: на межі грудня 2021-го та січня 2022-го українська «Мрія» п'ять разів прилітала до Жешува. Це були одні з її останніх рейсів перед знищенням росіянами.

Перші поставки зброї Україні через Польщу почалися вже за 48 годин після початку вторгнення. 90–95% вантажів становила зброя, а рекордом Жешува стало 10–11 вантажних літаків за добу.

Масштаби можна уявити хоча б за обсягами пального: один Boeing 747 зі зброєю заправляли щонайменше на 100 тис. літрів. Такий обсяг заправляли всі рейси Ryanair у Жешуві за цілий тиждень. Тому керосину і заправних потужностей критично не вистачало, частина літаків доводилося садити на дозаправку у Варшаві.

Про все це розповів Міхал Табіш, колишній член правління аеропорту Жешув-Ясьонка (RZE).

І ще одна деталь, яка є приводом для гордості керівництва аеропорту: коли біля летовища розгорнули Patriot, жоден працівник не звільнився, хоча міг не погоджуватися працювати з боєприпасами і в умовах воєнних загроз.

Більше деталей про те, як Жешув перетворився на один із ключових тилових хабів України – на «Главкомі» у матеріалі Данило Муринський з Польщі.