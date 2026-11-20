У світі українських пенсіонерів є своя окрема ліга. І там боротьба за соціальну справедливість ведеться не за додаткові 500 гривень, а за плюс-мінус 100 тисяч.

У власника національного пенсійного рекорду серед депутатів Василя Німченка є гарні новини! У гонці цей нардеп і соратник Медведчука не лише випередив усіх депутатів пенсійного віку, а й за підсумками останніх місяців суттєво збільшив відрив.

Якщо досі всі захоплювалися його пенсією в 192 тис. грн (плюс ще біля ста тисяч депутатської зарплати), то тепер життя пенсіонера Німченка почало налагоджуватися. 12 листопада він задекларував пенсію 296,4 тис. грн. Тобто за один перерахунок до його пенсійних виплат накинули 104 тис.

76-річний Василь Німченко – суддя Конституційного суду у відставці, нині народний депутат від групи «Платформа за життя та мир». Василь Іванович політик-легенда. Увійшов в історію українського парламентаризму завдяки кільком «знаковим» подіям і фактам:

Працевлаштував невістку своєю помічницею (бо кому ж іще довірити державні таємниці?).

Назвав журналістку дурепою.

Програв нерівний бій із мікрофоном на трибуні та смачно виматюкався на всю сесійну залу.

Отримує таки найбільшу пенсію серед депутатів.

Тим часом середня пенсія в Україні – біля 7 тис. грн. Тобто звичайному пенсіонеру потрібно приблизно 40 місяців, щоб отримати стільки, скільки Німченку нараховують за один місяць.

Але і це ще не фінал. Як повідомляє «Главком», Німченко затято судиться, щоб пенсію збільшили майже до 390 тис. грн на місяць. То ж 296 тис., як ми розуміємо, не межа. Чекаємо нового рекорду.