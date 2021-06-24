Кому заважає Святослав Піскун?

Дива-дивні відбуваються у вітчизняному правовому полі

В червні 2021 року мене раптово повідомляють, що ще у 2013 році Шевченківський районний суд міста Києва, начебто, вирішив мене покарати зобов’язанням спростувати мою особисту думку, висловлену в цивілізованій придатній для публікації формі трьома словами щодо особистості екс–майора Миколи Мельниченка, у далекому 2012 році в інтерв’ю на сайті «Главком».

Цікаво, що ні про те, що Микола Мельниченко на мене особисто образився, ні про те, що він до мене «позивався», ні про те що майже 10 років тому мені щось суд присудив, я навіть не здогадувався.

Я вже забув про існування екс-майора, бо його доля мене не цікавить зовсім. Проте, отримана мною вимога головного державного виконавця Шевченківської ДВС у місті Києві Л.Мороз, датована 10 липня 2021 року,тобто через 8 років після, начебто, скерована судом виконавчого документу до виконання про спростування чогось, що, начебто, було мною розповсюджено

17.09.2020 року на сайті «Главком», мене неймовірно здивувала. Одночасно з направленням вимоги такого змісту виконавець вирішив мене оштрафувати за моє незнання про долю Мельниченка та його позовів на 5100 гривень.

Я навіть намагався ознайомитись з цими унікальними документами, на які посилається державний виконавець, але, на жаль, виконавча служба для мене зобов’язальних документів не знайшла.

Залишається тільки повірити на слово представнику держави Л.Мороз. І щоб не витрачати власний час та час читачів на такі дрібниці повідомляю: на вимогу Л.Мороз спростовую провідницьку думку, яку я НЕ поширював 17.09.2020 на сайті Главком, або на будь-якому іншому інформаційному ресурсі словами «в действиях которого есть преступление. Он нарушил и закон и присягу» та зобов’язуюсь у подальшому керуватись офіційною думкою щодо екс-майора: «Генеральна прокуратура України підтверджує, що веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього майора Держохорони Микола Мельниченка, який у 2000 році оприлюднив записи з кабінету тодішнього президента Леоніда Кучми, що призвело до так званого касетного скандалу».

Як повідомили в ГПУ у відповідь на запит Радіо Свобода, Мельниченка підозрюють у державній зраді, розголошенні державної таємниці і перевищенні повноважень. За цими статтями йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, 25 листопада 2016 року Мельниченка, який живе у США, оголосили в розшук, а в лютому 2017 року ГПУ підготувала клопотання про міжнародну правову допомогу, яке направила до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США.

«На даний час розслідування кримінального провадження триває і вживаються передбачені кримінальним процесуальним законодавством України заходи для повного, об'єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення», – додали в ГПУ.

Зрозуміло, що зараз, через 10 років після касетного скандалу, екс-майор Мельниченко нікому не цікавий, а от питання – кому зараз заважає Святослав Піскун? – залишилось відкритим.

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