У Івано-Франківську чоловік напідпитку кидався на перехожих з ножем

Нападника затримав патрульний спільно з перехожими

У центрі Івано-Франківська на вулиці Володимира Великого 40-річний чоловік кидався з ножем на перехожих. Його затримали правоохоронці. Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області.

Нападника затримав патрульний спільно з перехожими. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Особу нападника також встановили – це 40-річний місцевий житель.

На місці події працювали слідчі. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області батько під час сварки поранив свого сина ножем.

Як інформує Відділ комунікації поліції Київської області, медики повідомили поліції про те, що в селі Озерна 70-річний батько вдарив ножем у живіт 49-річного сина.

«Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напередодні вживали алкоголь, після чого син ліг спати, а батько п'яним пішов у гості до сусіда. Пізніше чоловік повернувся додому, прийшов до кімнати сина, де між ними виникла сварка», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили, що на тлі словесної перепалки син вдарив батька кулаком в голову. Після цього чоловік схопив ніж, який лежав на столі, та встромив його синові в живіт.