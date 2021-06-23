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    У Івано-Франківську чоловік напідпитку кидався на перехожих з ножем

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    У Івано-Франківську чоловік напідпитку кидався на перехожих з ножем
    Фото: Патрульна поліція Івано-Франківська

    Нападника затримав патрульний спільно з перехожими

    У центрі Івано-Франківська на вулиці Володимира Великого 40-річний чоловік кидався з ножем на перехожих. Його затримали правоохоронці. Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області.

    Нападника затримав патрульний спільно з перехожими. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Особу нападника також встановили – це 40-річний місцевий житель.

    На місці події працювали слідчі. Триває розслідування.

    Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області батько під час сварки поранив свого сина ножем.

    Як інформує Відділ комунікації поліції Київської області, медики повідомили поліції про те, що в селі Озерна 70-річний батько вдарив ножем у живіт 49-річного сина.

    «Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напередодні вживали алкоголь, після чого син ліг спати, а батько п'яним пішов у гості до сусіда. Пізніше чоловік повернувся додому, прийшов до кімнати сина, де між ними виникла сварка», – розповіли правоохоронці.

    Поліцейські встановили, що на тлі словесної перепалки син вдарив батька кулаком в голову. Після цього чоловік схопив ніж, який лежав на столі, та встромив його синові в живіт.

    Теги: Івано-Франківщина напад розслідування
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    У Івано-Франківську чоловік напідпитку кидався на перехожих з ножем