Вибух під Києвом: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві і спробі приховати сліди (відео)

Чоловік скоїв убивство в стані афекту і вирішив підпалити квартиру і тіло за допомогою бензину, щоб приховати сліди злочину.

Підозрюваний у вбивстві і підпалі в п’ятиповерховому будинку в Білогородці Київської області визнав провину. Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління Нацполіціі в області Андрій Нєбитов.

Підозрюваний зізнався, що скоїв убивство в стані афекту і вирішив підпалити квартиру і тіло за допомогою бензину, щоб приховати сліди злочину.

За словами Нєбитова, підозрюваний – 43-річний моряк, який жив неподалік від убитого. Він скоїв злочин через сварку з приводу гаража, який здавав в оренду загиблому. Йому повідомили про підозру, в четвер суд обере чоловікові запобіжний захід.

Як раніше повідомлялося, чоловік 1978 року народження вбив жителя будинку, – на його тілі виявлено ножові поранення.

Заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі телеканалу заявив: «Людину було вбито ножем. Було вирізано серце. Експерти скажуть, чи не було скоєно цей злочин під впливом наркотичних чи алкогольних речовин».

У вбивстві підозрюють моряка далекого плавання. Наразі він затриманий та бере участь у слідчих діях, які проводять правоохоронці.

«Там умисне приховання слідів злочину. Моряк далекого плавання убив загиблого. Перерізав горло та вирізав серце. Потім облив все сумішшю, яку ми зараз встановлюємо, та підпалив, щоб приховати сліди злочину», – сказали в поліції.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальники. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились. Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

Повідомлялося, що причиною вибуху міг бути невстановлений вибуховий пристрій.

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін тримає на особистому контролі питання допомоги жителям Білогородки Бучанського району, які постраждали внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці.

Президент України Володимир Зеленський відгукнувся на трагедію. Він вимагає якнайшвидше встановити причини трагедії. «Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», – сказав Зеленський.