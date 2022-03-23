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    Думки вголос

    На білорусів в Україні чекає м'ясорубка

    Навіть якщо Лукашенко прийме фатальне рішення, білоруси мають прийняти правильне - На білорусів в Україні чекає м'ясорубка
    Навіть якщо Лукашенко прийме фатальне рішення, білоруси мають прийняти правильне

    Не припиняйте довбати білорусів відео російських втрат

    Виглядає, що Путін майже дотиснув Лукашенка вступити у війну. Хочу нагадати йому історію. Гітлер роками намагався просувати іспанського диктатора Франко вступити у війну на боці нацистської Німеччини. Франко зістрибнув, тримався ще 30 років і навіть розпочав перехід до конституційної монархії.

    Вибір для Лукашенка дуже простий: завершити в Гаазі або в Ростові, якщо дуже пощастить. Або уникнути війни і, можливо, ще на певний час залишитися при владі. Навіть скасувати певні санкції.

    На білорусів, які перетнуть український кордон для війни, чекає м'ясорубка. А на Білорусь – остаточна втрата. На білорусів, які відмовляться або здадуться, якщо звісно встигнуть, чекає життя і майбутнє.

    Не припиняйте довбати білорусів закликами не воювати. Робіть це всіма можливими способами. Надсилайте відео з російськими втратами. На відміну від Росії там читають соціальні мережі. Навіть якщо Лукашенко прийме фатальне рішення, білоруси мають прийняти правильне.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко армія війна Україна окупація #stoprussia
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    На білорусів в Україні чекає м'ясорубка