На білорусів в Україні чекає м'ясорубка

Не припиняйте довбати білорусів відео російських втрат

Виглядає, що Путін майже дотиснув Лукашенка вступити у війну. Хочу нагадати йому історію. Гітлер роками намагався просувати іспанського диктатора Франко вступити у війну на боці нацистської Німеччини. Франко зістрибнув, тримався ще 30 років і навіть розпочав перехід до конституційної монархії.

Вибір для Лукашенка дуже простий: завершити в Гаазі або в Ростові, якщо дуже пощастить. Або уникнути війни і, можливо, ще на певний час залишитися при владі. Навіть скасувати певні санкції.

На білорусів, які перетнуть український кордон для війни, чекає м'ясорубка. А на Білорусь – остаточна втрата. На білорусів, які відмовляться або здадуться, якщо звісно встигнуть, чекає життя і майбутнє.

Не припиняйте довбати білорусів закликами не воювати. Робіть це всіма можливими способами. Надсилайте відео з російськими втратами. На відміну від Росії там читають соціальні мережі. Навіть якщо Лукашенко прийме фатальне рішення, білоруси мають прийняти правильне.

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