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Павло Клімкін Дипломат

Куди прямує індійський слон? Післямова до візиту Моді

glavcom.ua
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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Напередодні Дня Незалежності випадкових візитів не буває

Прем'єр-міністр Індії Моді не буде грати в нашу гру. Але його візит до Києва не про це – він не просто важливий – він знаковий. Американці хотіли, щоб він до нас приїхав, однак індійський слон завжди приймає рішення сам, хто б його не смикав.

Моді показав США, що він «з ними», якщо йдеться про Китай. А Китаю відповідно показав, що матиме свою, незалежну – індійську і ніяку іншу – позицію. Особливо, коли паралельно китайський прем’єр у Москві.

Для Путіна послання дуже просте – не зважати на слова Моді «зараз не час для війни» без наслідків не буде.

Індія шалено залежить від РФ в сенсі зброї і є найбільшим у світі імпортером російської нафти. Індії не потрібна ані сильна, ані слабка РФ. Делі завжди намагався уникнути необхідності робити вибір, говорячи про свою нейтральність. Моді відчуває, що можливість «петляти» завершується, а зробити це можна тільки через більше активності, хай і показової.

Нам це в плюс, адже шлях до безпеки для Індії полягає тільки зміцнення взаємодії із Заходом, а значить і з нами. В сенсі військових технологій наші перспективи в буквальному сенсі безмежні. І тут для нас з'являється вікно в геополітику. Його ще, звісно, потрібно відкрити. До того ж в нас різна історія, але в ній є одна схожість – ми стали незалежними через свою власну антиколоніальну боротьбу.

Публічно це від індусів не прозвучить, але хай хоча б зрозуміють. Та й все більше серйозних людей в Індії усвідомлюють, що зближення РФ з Китаєм заграваннями з Кремлем не зупинити. Час для проукраїнської Індії ще не настав, а менш проросійська Індія – вже на часі. Це і має бути головним результатом візиту. В Азії всі розуміють символи – напередодні Дня Незалежності випадкових візитів не буває.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Індія Україна політика

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