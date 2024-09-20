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Павло Клімкін Дипломат

Хто сказав, що ООН допоможе нам звільнити Крим?

glavcom.ua
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Україна робить усе, аби повернути Крим під свою юрисдикцію
фото з відкритих джерел

«Пов'язування питань «мандату ООН» та «референдуму» – просто спроба легитимізації російської власності»

Радек Сикорський пропонує віддати Крим під мандат ООН для підготовки там референдуму.

Ідея не нова і не його. Мандат імпотентної ООН це поганий жарт.

Звісно, в тисячу разів краще, ніж російська окупація, але хто сказав, що ООН там дадуть щось робити для деокупації?

А якщо це справжній мандат ООН, то він не для підготовки так бажаного для Кремля референдуму, а для повернення там нормального життя.

Тому саме пов'язування питань «мандату ООН» та «референдуму» просто спроба легитимізації російської власності, нічого більше, шлях до «нової нормальності».

Дуже небезпечної, адже тоді кожен може щось захопити, поставити під мандат ООН і провести вигідне для себе голосування.

Розумію бажання стати частиною майбутніх переговорних процесів, але не розумію прокачку цих ідей. Це послаблює позицію України та Заходу навіть до будь-яких теоретично можливих переговорів. Ось і все, що я про це думаю.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим ООН окупація

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