Вашингтон розгляне питання спрощення в'їзду до США для українців

Ця програма також пришвидшить в'їзд українців, які мають родичів у США

Адміністрація США планує на цьому тижні розглянути питання про спрощення в'їзду в країну для деяких категорій громадян України. Про це пише NBC з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

За словами джерел, передбачається, зокрема, прискорити обробку віз для родичів громадян США та резидентів.

Крім того, може бути збільшено чисельність персоналу, який займається опрацюванням заяв на отримання статусу «тимчасово захищених осіб». При цьому адміністрація США «приділяє особливу увагу» представникам ЛГБТ-спільноти, активістам, журналістам та іншим групам підвищеного ризику, додали джерела.

Як зазначає агентство на основі внутрішніх даних Держдепу, з 1 по 16 березня США прийняли лише сім українських біженців. Раніше представники адміністрації Байдена припускали, що більшість громадян, які залишають Україну, воліють залишитися в Європі, куди вони можуть в'їхати без візи. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого до 21 березня Україну залишили понад 3,5 млн людей.

За останніми оцінками агентства ООН з питань міграції, унаслідок збройної агресії Росії проти України приблизно 10 млн громадян залишили свої будинки.

Близько 6,5 млн українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 млн людей виїхали за кордон через війну, розв’язану РФ проти України.

Тим часом посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.