Події у Венесуелі. Що отримала в результаті Росія?
Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає
У РФ три групи проблем через операцію США у Венесуелі. І поки що рішення не проглядаються – навпаки все буде складніше. Тому ця операція для нас тільки в плюс.
Перша група політична або статусна. СРСР, а потім РФ будували свою присутність в Латинській Америці з 50-х років минулого століття і є всі передумови, що зусилля будуть змарновані, цю сторінку є шанс перегорнути. Після втрати Сирії це означатиме майже втрату статусу глобального гравця та її зміну на регіональний і це прямий результат російської агресії.
Друга група – іміджева. Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає. Майже всі проводитимуть паралелі між ефективними та ефектними діями США та «російською СВО». Та й нещодавно стратегічна угода між РФ та Венесуелою показує, чого реально варта російська підтримка.
Третя, і насправді головна – енергетична. Маючи добру взаємодії із Саудівською Аравією та контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, США отримають карт-бланш на контроль за цінами на нафту та її потоками. Тобто ті самі «карти», про які любить говорити Трамп. Питання лише в тому, як Трамп їх захоче розіграти. Мова їде не тільки про нас. Якщо взагалі захоче, може потримати в рукаві. Є над чим працювати.
