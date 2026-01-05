Головна Думки вголос Павло Клімкін
Павло Клімкін Дипломат

Події у Венесуелі. Що отримала в результаті Росія?

Країна-агресор Росія публічно підтримала режим Ніколаса Мадуро після подій у Венесуелі
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає

У РФ три групи проблем через операцію США у Венесуелі. І поки що рішення не проглядаються – навпаки все буде складніше. Тому ця операція для нас тільки в плюс.

Перша група політична або статусна. СРСР, а потім РФ будували свою присутність в Латинській Америці з 50-х років минулого століття і є всі передумови, що зусилля будуть змарновані, цю сторінку є шанс перегорнути. Після втрати Сирії це означатиме майже втрату статусу глобального гравця та її зміну на регіональний і це прямий результат російської агресії.

Друга група – іміджева. Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає. Майже всі проводитимуть паралелі між ефективними та ефектними діями США та «російською СВО». Та й нещодавно стратегічна угода між РФ та Венесуелою показує, чого реально варта російська підтримка.

Третя, і насправді головна – енергетична. Маючи добру взаємодії із Саудівською Аравією та контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, США отримають карт-бланш на контроль за цінами на нафту та її потоками. Тобто ті самі «карти», про які любить говорити Трамп. Питання лише в тому, як Трамп їх захоче розіграти. Мова їде не тільки про нас. Якщо взагалі захоче, може потримати в рукаві. Є над чим працювати.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
росія пропаганда путін Дональд Трамп Венесуела

