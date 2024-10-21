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Павло Клімкін Дипломат

Врятувати Молдову

glavcom.ua
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Станом на ранок 21 жовтня попередні результати підрахунку голосів свідчать: Молдову чекає другий тур президентських виборів
фото: NewsMaker

«Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту»

Результати виборів у Молдові є критичною загрозою нашій нацбезпеці.

В країні, яка за декілька місяців має почати переговори з ЄС про вступ, не вистачає голосів, щоб увічнити європейський вибір без голосів діаспори.

Президентка Молдови заявляє про масштабні порушення, а значить не контролює ситуацію як потрібно.

Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту.

Нам терміново потрібна спільна з ЄС стратегія, що і головне як ми маємо спільно зробити, щоб зупинити російський плацдарм в Молдові, чого б це не коштувало.

Молдова може стати західною або піти шляхом Західних Балкан і бути російським анклавом в нашому тилу. Тут немає ніяких «але» чи «або».

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Джерело
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Теги: росія вибори Молдова війна інформаційна війна гібридна війна

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