Врятувати Молдову

«Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту»

Результати виборів у Молдові є критичною загрозою нашій нацбезпеці.

В країні, яка за декілька місяців має почати переговори з ЄС про вступ, не вистачає голосів, щоб увічнити європейський вибір без голосів діаспори.

Президентка Молдови заявляє про масштабні порушення, а значить не контролює ситуацію як потрібно.

Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту.

Нам терміново потрібна спільна з ЄС стратегія, що і головне як ми маємо спільно зробити, щоб зупинити російський плацдарм в Молдові, чого б це не коштувало.

Молдова може стати західною або піти шляхом Західних Балкан і бути російським анклавом в нашому тилу. Тут немає ніяких «але» чи «або».