Потішне й жалюгідне голосування в Раді за статус союзника поза НАТО

Єдине, що ми продемонстрували своїми «коливаннями» – це те, що ніякої суб'єктності в нас немає

Нам потрібна безпекова угода, яку США мають з Японією, Південною Кореєю та Ізраїлем

Cьогоднішнє голосування в Раді за статус союзника поза НАТО одночасно потішне й жалюгідне.

По-перше, статус нам нічого якісно нового не дасть. По-друге, наразі ми його від США не отримаємо. Всі рухи навколо цього - це про внутрішню політику, а не про безпеку України.

Нам потрібна безпекова угода, яку США мають з Японією, Південною Кореєю та Ізраїлем. Це про гарантії безпеки та розміщення підрозділів на нашій території. Без гарантій безпеки, хоча б часткових, про жодне справжнє союзництво не йдеться, а формальні речі нам не допоможуть і не потрібні, ми ж не хочемо самі себе вводити в оману.

Єдине, що ми продемонстрували своїми «коливаннями» – це те, що ніякої суб'єктності в нас немає. Це єдиний і реально сумний висновок з цієї історії. Все інше буде забуте, а це залишиться. Хочеться сподіватися, не надовго. А «коливання з лінією партії» – це вже було).

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Джерело: блог Павла Клімкіна

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