Новини 8 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 8 вересня

У Києві відбувся найбільший у Європі молитовний сніданок

В Українському домі 8 вересня відбувся дев’ятий національний молитовний сніданок. У ньому взяли участь понад 1000 учасників з 15 країн світу. Захід у тому числі відвідали предстоятель Православної церкви України Епіфаній, католики та протестанти, народні депутати, спікер Верховної Ради, урядовці та конгресмени США. Національні молитовні сніданки у Києві проводяться дев’ять років поспіль. Вони вважаються найбільшими в Європі. Серед гостей заходу були помічені лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих

Міністерство охорони здоров’я готує зміни у правила карантину в Україні, які передбачають привілеї для вакцинованих від Covid-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Зокрема, для жовтого рівня буде достатньо однієї дози, а для червоної необхідно зробити два щеплення. Також МОЗ оприлюднив правила роботи шкіл під час карантину.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна найближчими днями повернеться до «жовтої» зони карантину. Для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон поновлюється робота регулярних засідань комісій з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Раніше стало відомо, що карантин посилять ймовірно з 13 вересня.

ЄС продовжив санкції проти Росії

Посли країн Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій проти Росії за агресію проти України. Ще на шість місяців продовжена заборона видачі віз та заморожені активи щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Своєю чергою уряд готує санкції проти Росії через будівництво в окупованому Криму Керченського моста і руйнування парків. Верховна Рада України 8 вересня підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії, голосування на яких організували на окупованих територіях України.

Тим часом президент РФ Путін у телефонній розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем поскаржився на Кримську платформу, яка з точки зору Кремля «носить провокаційний характер».

CNN оприлюднив нові подробиці спецоперації проти вагнерівців

Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що США допомогли Києву грошима та порадами в операції 2020 року українських спецслужб, які намагалися заманити до себе через Білорусь 33 бойовики ПВК «Вагнера», підозрюваних в причетності до бойових дій на Донбасі. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що версія телеканалу CNN про зірвану спецоперацію із затримання російських бойовиків «Вагнера» є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Нагадаємо, у липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. У ЗМІ з’явилась інформація про те, що зливом спецоперації, організованої спецслужбами трьох країн, займались українські чиновники.