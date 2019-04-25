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    Думки вголос

    Розквіт української мови після століть русифікації - це місія, яку нам належить звершити

    • Петро Порошенко

      Президент України

    • Розсилка
    Українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення - Розквіт української мови після століть русифікації - це місія, яку нам належить звершити
    Українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення

    Робота над законом тривала кілька років. Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес

    «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову…» Дуже мудрі слова Ліни Василівни Костенко. Але за останні п’ять років ми вийшли з передінфарктного стану. Зробили дуже багато.

    Українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації - це місія, яку нам належить звершити. Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це - європейська практика, якої ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це право жодним чином не зазіхає.

    Хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її вже у зрілому віці. Робота над законом тривала кілька років. Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим.

    Підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори. Він про мову.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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