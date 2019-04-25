Розквіт української мови після століть русифікації - це місія, яку нам належить звершити

Українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення

Робота над законом тривала кілька років. Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову…» Дуже мудрі слова Ліни Василівни Костенко. Але за останні п’ять років ми вийшли з передінфарктного стану. Зробили дуже багато.

Українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації - це місія, яку нам належить звершити. Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це - європейська практика, якої ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це право жодним чином не зазіхає.

Хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її вже у зрілому віці. Робота над законом тривала кілька років. Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. Підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори. Він про мову.

Джерело: блог Петра Порошенка

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