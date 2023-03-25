Путін випустив монстра війни – тепер він має пожерти путінський режим

Через серйозну нестачу грошей Путін віддасть пріоритет витратам на свою священну війну і проситиме росіян про терпіння

Зима закінчилася, і світ, здається, успішно розпізнав блеф росії. Місяцями кремль розповідав свою улюблену «страшилку»: Європейський Союз замерзне до смерті цієї зими без доступу до сибірського газу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але зараз, коли ми вступаємо у весну, ціна на газ впала після початкового сплеску, і відбулося різке падіння споживання російського газу в Європі, грудневі спроби запровадити обмеження ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти виявилися надзвичайно ефективними; російська нафта і доходи від газу скоротилися майже вдвічі в лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Лише за перші два місяці року російський дефіцит бюджету вже становить 88 відсотків від запланованого на цілий рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

кремль також використовує дезінформацію та залякування, щоб зменшити підтримку санкцій на Заході. Але санкції однозначно працюють. Зокрема три з них завдали москві значного болю:

замороження російських державних активів на суму понад 300 мільярдів доларів США та активів російських еліт, олігархів і мільярдерів;

відключення деяких російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT;

обмежувальні заходи проти енергетичного сектору росії.

Військова машина агресора має уразливості

Наступний рік принесе нові випробування. Ключовими стануть вибори в США та Європейському Союзі, і путін зіткнеться з власними виборами, на яких він буде представляти себе захисником росії. Війна стане його виборчим прапором на батьківщині. Світ повинен вибити цей козир з його рук.

Для цього світ має відрізати решту російських банків від SWIFT і заморозити всі міжнародні платежі путіна.

Необхідно надіслати меседж про те, що країни, які підтримують росію у війні проти України, та банківські установи, які допомагають режиму путіна обходити санкції, матимуть наслідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі заморожені активи також мають бути зосереджені в прозорому фонді під наглядом США та ЄС, щоб забезпечити прозорість та запобігти їх потраплянню в руки корумпованих чиновників. Цей фонд має бути повністю присвячений підтримці України.

І нам потрібно припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу. Глобальний ринок довів, що здатний адаптуватися до санкцій проти росії без істотного потрясіння. Частка росії у світовому видобутку нафти становить приблизно 10 відсотків, і її можуть серед інших замінити Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

У результаті заморожування активів і санкцій центральний банк росії тепер зберігає лише близько 120 мільярдів доларів США у своїх валютних резервах порівняно з приблизно 650 мільярдів доларів США до війни. Навіть цей баланс може бути вичерпано до кінця року, якщо поточні тенденції збережуться.

Через серйозну нестачу грошей путін віддасть пріоритет витратам на свою священну війну і проситиме росіян про терпіння. Це означає можливість, що путін виглядатиме слабким і неуспішним у своїх досягненнях перед своїми співвітчизниками. Ми повинні скористатися цією можливістю внутрішніх потрясінь.

Як ми можемо досягти цього?

Обмеження цін на нафту та нафтопродукти необхідно посилювати далі. Для росії слід встановити квоту на постачання та ціновий ліміт на скраплений природний газ, який був золотою жилою для кремля. Суецький канал повинен бути закритий для нафтових і нафтопереробних вантажів російського походження, змушуючи російські кораблі використовувати шлях навколо Африки, який би коштував дорожче та з’їдав прибуток. Потік з південної гілки нафтопроводу «Дружба», який постачає російську нафту до Словаччини, Угорщини та Чехії і дає росії приблизно 4 мільярди доларів США прибутку щороку, має бути зупинено; мають бути передбачені альтернативи для покриття енергетичних потреб, наприклад трубопровод через Хорватію. Вторинні санкції мають бути запроваджені для тих, хто купує нафту, яка транспортується російським тіньовим танкерним флотом, таємним спробом, який дозволяє москві обійти експортні обмеження. Ці кораблі слід ідентифікувати як російські не за їхнім прапором, а за справжніми власниками. Боротьба з цими кораблями також важлива, оскільки вони є перевізниками нафти, яка генерує мільярди доларів корупційних і таємних доходів росії, які потім можуть використовуватись для підкупу та тіньового фінансування, включаючи військові витрати.

Збройні сили України мотивують як українців, так і західних чиновників надавати більше зброї. Головними пріоритетами є снаряди і боєприпаси, артилерія, танки, винищувачі і далекобійні ракети. Важливі рішення приймаються на полі бою ціною людських життів. Але в той же час ми повинні вжити заходів, щоб економічно знекровити російську військову машину, позбавивши її фінансування. Щоб голодний монстр обернувся проти режиму путіна і повністю його пожер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джерело