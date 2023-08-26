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Петро Порошенко П'ятий президент України

Українське небо залишилося нашим. Слава українським авіаторам!

glavcom.ua
З днем авіації України!
колаж: facebook.com/petroporoshenko

Перемога настане тоді, коли над Україною літатимуть цивільні літаки

Ті, хто пов’язав своє життя з небом, довели, що здатні на неймовірні вчинки.

Битва за Донецький аеропорт у 2014 році назавжди залишиться в історії як найвищий прояв мужності та героїзму. 24 лютого 2022 року російське військо намагалося знищити українські аеропорти, цивільну та військову авіацію. Але не вдалося.

Героїчні хлопці, які проводили маріупольські операції на гелікоптерах. Неабияку мужність проявили працівники та захисники аеропорту в Гостомелі, не дали використати злітну смугу для висадки російському десанту. «Київ за три дні» – провалився. У цих боях російські нападники майже повністю знищили найбільший у світі літак АН-225 «Мрія».

Проте не знищили нашу волю до Перемоги. Бо українське небо залишилося Нашим.

Не раз так бувало, коли в поїздці на фронті чуєш гул винищувача над головою. І ти розумієш, що це: «Наші». Гордість. Немає кращого відчуття.

Але я точно певен, що Перемога настане тоді, коли над Україною літатимуть цивільні літаки. А люди не боятимуться гулу в небі.

Слава українським авіаторам!

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Джерело
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Теги: літак авіація свято

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Петро Порошенко

Українське небо залишилося нашим. Слава українським авіаторам!
Українське небо залишилося нашим. Слава українським авіаторам!
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