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Збройні Сили України – найсильніший і найвідоміший у світі український бренд!

glavcom.ua
Армія наша сильна. І спираючись на нашу беззастережну підтримку, на підтримку всього українського народу, а може і світу, вона переможе
фото: ЗСУ

Гордість – бо бачимо, як ЗСУ стримують навалу, якої боявся або може і зараз боїться весь світ

Що відчуває кожен з вас, коли чує або вимовляє Збройні Сили України? Правильно – гордість. Бо це – найсильніший і найвідоміший у світі український бренд!

Гордість – бо пам’ятаємо, як проходила випробування перша українська далекобійна ракета. Потім – ця ракета втопила «Москву».

Гордість – бо бачимо, як Збройні Сили стримують навалу, якої боявся або може і зараз боїться весь світ. Партнери давали нам тиждень. Орки – взагалі три дні. А скоро піде третій рік, як ми тримаємося. І маємо перемогти.

Гордість – бо знаємо про результати роботи розвідників, десантури, ССО, артилеристів, танкістів, піхоти, пілотів. Всіх.

Гордість – коли приїжджаємо на Схід і Південь, бачимо втомлені обличчя воїнів. Чуємо від них, що техніка, яку ми привозимо, рятує життя і додає позитиву військовим.

Гордість – коли називаємо друзями і побратимами понад дві тисячі членів нашої команди, які пішли на фронт в перші ж дні війни добровольцями.

Біль та горе – бо втратили 74 наших партійців. Більшість з них – це мої та наші близькі люди… Ми відчуваємо біль за кожного із наших загиблих співвітчизників, військових і цивільних.

Втрати великі. Але армія наша сильна. І спираючись на нашу беззастережну підтримку, на підтримку всього українського народу, а може і світу, вона переможе.

Не дарма у нас День захисника України збігається з Покровою. А тепер, після переходу нашої Церкви з російського на людський календар, День Збройних Сил припадає на Миколая. А може Миколай – на День Збройних Сил.

Через Миколая наша команда передала багато «іграшок» військовим: мавіки, фпвішки, бронетехніку, РЕБ, колеса, Посейдони. І водночас – відправила цукерки дітям. Хто виробник – я вам не скажу, рекламувати не буду)

Як віруюча людина прошу Миколая Чудотворця молити Бога за нас. Але українці здавна кажуть: «Віра без діл – мертва». І ми не просто віримо у ЗСУ, але усім, чим можемо, їм допомагаємо. Всі разом. Бо ми – українці! Нація, яку знає і якою захоплюється зараз весь світ.

Вітаю усіх зі святами!

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Джерело
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Теги: українці армія ЗСУ

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