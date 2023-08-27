Головна Думки вголос Петро Порошенко
search button user button menu button
Петро Порошенко П'ятий президент України

Перемога України. Якою вона має бути?

glavcom.ua

Звільнення української території – це є необхідне, як кажуть в математиці, але не є достатнє

Що особисто для мене буде означити, що війна закінчилася?

Український прапор над Кремлем? Було б добре. А може звільнення всієї української території включно з Кримом? Звучить гарно.

Але, коли ми звільнимо українську територію включно з Кримом, то хтось думає, що у нас під боком будуть інші росіяни? І ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два, п’ять знову на нас напасти?

А ми знову будемо віддавати життя найкращих, щоб врятувати країну і Європу.

Звільнення української території – це є необхідне, як кажуть в математиці, але не є достатнє. Нам треба перемога в мізках, в головах.

Нам треба членство в НАТО, щоб НАТО зупинило будь-які прагнення і мрії божевільного диктатора знову напасти на Україну.

А що таке членство в НАТО? Як сказав Ландсберґіс, перший голова Парламенту незалежної Литви після відокремлення її від СРСР, членство в НАТО для Литви – це життя. Ландсберґіс додав: а членство в ЄС – це гарне життя. Так само і зараз для України.

Тож після того, як ми виграємо життя, ми зобовʼязані виграти гарне життя.

Ось що буде особисто для мене перемогою України.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна звільнення перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За ці кошти на початку агресії були куплені бронежилети, кевларові шоломи, зброя зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
У перший день війни Микола Тищенко був у Верховній Раді
Де був Микола Тищенко в перший день війни? Лідерка «Слуги народу» відповіла
Сьогодні, 12:51
Ільницький був командиром загону «Південь», воював на Бахмутському напрямку
На війні загинув депутат Київради, побратим Яроша і соратник Порошенка (фото)
23 серпня, 09:46

Петро Порошенко

Перемога України. Якою вона має бути?
Перемога України. Якою вона має бути?
Українське небо залишилося нашим. Слава українським авіаторам!
Українське небо залишилося нашим. Слава українським авіаторам!
Україна потребує НАТО, але НАТО також потребує України
Україна потребує НАТО, але НАТО також потребує України
Путін випустив монстра війни – тепер він має пожерти путінський режим
Путін випустив монстра війни – тепер він має пожерти путінський режим
Настав час виграти цю війну
Настав час виграти цю війну
План із семи пунктів, щоб змусити Путіна піти
План із семи пунктів, щоб змусити Путіна піти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
51K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
47K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
19K
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
16K
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи
11K
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту