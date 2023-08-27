Перемога України. Якою вона має бути?

Звільнення української території – це є необхідне, як кажуть в математиці, але не є достатнє

Що особисто для мене буде означити, що війна закінчилася?

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Український прапор над Кремлем? Було б добре. А може звільнення всієї української території включно з Кримом? Звучить гарно.

Але, коли ми звільнимо українську територію включно з Кримом, то хтось думає, що у нас під боком будуть інші росіяни? І ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два, п’ять знову на нас напасти?

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А ми знову будемо віддавати життя найкращих, щоб врятувати країну і Європу.

Звільнення української території – це є необхідне, як кажуть в математиці, але не є достатнє. Нам треба перемога в мізках, в головах.

Нам треба членство в НАТО, щоб НАТО зупинило будь-які прагнення і мрії божевільного диктатора знову напасти на Україну.

А що таке членство в НАТО? Як сказав Ландсберґіс, перший голова Парламенту незалежної Литви після відокремлення її від СРСР, членство в НАТО для Литви – це життя. Ландсберґіс додав: а членство в ЄС – це гарне життя. Так само і зараз для України.

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Тож після того, як ми виграємо життя, ми зобовʼязані виграти гарне життя.

Ось що буде особисто для мене перемогою України.