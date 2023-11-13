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Мустафі Джемілєву – 80 років!

glavcom.ua
Мустафа Джемілєв – лідеру кримськотатарського народу
фото з відкритих джерел

Крим буде українським. А ви, шановний Мустафа-ага, ще обов’язково повернетеся до свого рідного дому

Сьогодні виповнюється 80 років незламному борцеві Мустафі Джемілєву – лідеру кримськотатарського народу, безсумнівному авторитету для всіх українців.

Він пройшов роки переслідувань, тиску, ув’язнення, спроб зганьбити та знищити і його самого, і його народ. Чинив спротив, голодував, вистояв. Його силу духу та сталевий характер не вдалося зламати. Але…

Непокаране зло повертається. Так говорив сам Мустафа-ага, і його слова, на жаль, підтвердилися. Після анексії Криму російськими загарбниками, почався шлях із повернення півострова в український дім. Викриття злочинів росії, брехливої російської пропаганди про війну, звільнення заручників Кремля.

«Без звільнення окупованого Криму у кримських татар майбутнього не буде» – каже Мустафа-ага. Без Криму, без повернення усіх українських земель – у всіх нас, українців, не буде майбутнього. Ба більше, це загрожує усьому світовому порядку.

Крим буде українським. А ви, шановний Мустафа-ага, ще обов’язково повернетеся до свого рідного дому.

Многая літа. Вітаю з ювілеєм, Мустафа-ага!

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Теги: день народження Мустафа Джемілєв Крим

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Петро Порошенко

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