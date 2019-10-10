Боротьбу за владу оточення Путіна хоче представити як захист від зовнішньої загрози

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

Путін пропонує Навальному не повертатися в Росію

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Российское министерство юстиции включило Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) в список НКО, признанных «иностранными агентами». Алексей Навальный считает, что это было сделано по личному распоряжению президента Владимира Путина. ФБК утверждает, что не получает «ни копейки» иностранных денег, Навальный требует, чтобы Минюст предъявил доказательства «иностранного финансирования». Но власти вряд ли станут обосновывать свои политически мотивированные решения.

Политика с угрозой Родине

Решение российского Минюста настолько явно политизированное, что в этой истории с ФБК не стоит забывать только о том, что это еще и решение, угрожающее безопасности страны. То есть такое, за которое в нормальной ситуации госслужащие и даже избранные должностные лица, включая президентов, уходят в отставку.

Простой пример для сравнения. В США подозрение, что Дональд Трамп использовал служебное положение и создал угрозу безопасности своей страны ради того, чтобы подставить своего потенциально главного конкурента на следующих президентских выборах, привело к расследованию, предваряющему начало процедуры импичмента. При этом сам Трамп призывает «немедленно объявить импичмент» спикеру Палаты представителей и главе парламентского спецкомитета по разведке за то, что они якобы тоже используют служебное положение в своих политических целях. То есть для того, чтобы разделаться со своим оппонентом - самим Трампом.

Но это в США. В России же использование всей мощи госаппарата против политического конкурента никого не смущает. Все уверены, что действующие власти имеют на это право. Владимир Путин так давно руководит государством, что все забыли, что эта страна не принадлежит ему и его окружению на правах личной собственности, а госаппарат - не его придворные.

Поэтому, как только лето 2019 года показало, что у Алексея Навального есть работающая электоральная стратегия, а независимые от власти кандидаты вполне способны побеждать на выборах не только в столичное законодательное собрание, власти начали разгром «оппозиционной инфраструктуры». Причем, как и в США, ставя под угрозу безопасность России.

Тут тоже все просто. ФБК, как и заявляет эта организация, борется с коррупцией в России. Создавая по явно надуманным поводам новые препоны фонду, Минюст фактически оказывает поддержку коррупции в стране и серьезно затрудняет работу ФБК, чьи счета и так под арестом после возбуждения уголовного дела по обвинению в отмывании средств. Впрочем, это все и так прекрасно понимают - шутка о том, что призывы к борьбе с коррупцией в России равнозначны призывам к свержению конституционного строя, появилась не сегодня.

Путин против Фукуямы

Разрушая ФБК, российские власти в то же время делают Алексею Навальному яркую рекламу. Для объявления о признании фонда «иностранным агентом», Минюст как будто специально выбрал момент, когда сам Навальный находился за границей, в Варшаве. Причем не просто был в Варшаве - а на форуме Бориса Немцова, в день рождения этого убитого в Москве бывшего вице-премьера российского правительства. Но и это еще не все. Как раз в этот день Навальный дебатирует с политологом Фрэнсисом Фукуямой, тем самым, который после распада СССР объявил о «конце истории».

Вряд ли это такой тонкий троллинг со стороны российского Минюста. Его сотрудники, наверное, знают, кто такой Фукуяма, и уж точно - кто такой Немцов. Но решение, как считает сам Навальный, принимали не они, а лично Владимир Путин. Его окружение в этом случае подбирало и дату. И уж оно постаралось, похоже, чтобы сделать ее максимально значимой.

Теперь у Фукуямы, который и раньше говорил, что его просто неправильно поняли, есть все шансы убедиться, что в России если история и закончилась, то совсем другим образом, чем он оптимистично предполагал, прогнозируя три десятка лет назад наступление всемирного либерального рая.

Сигнал для Навального

Для самого оппозиционера этот демарш Минюста - тоже явный сигнал. Не раз Кремль так «синхронизировал» силовиков, что люди, вину которых в надуманных преступлениях власти не готовы были доказывать даже в российском суде, получали известия о возбуждении в отношении них уголовных дел в момент, когда выезжали на несколько дней за границу. Многие в такой ситуации принимали решение не возвращаться на родину, где на справедливое судебное разбирательство политические оппоненты властей рассчитывать не могут.

Вот Кремль и предлагает Навальному, похоже, подумать, как он поступит в подобной ситуации. Вернется в Россию, чтобы снова оказаться за решеткой, но теперь уже надолго, как его брат Олег, или останется за рубежом. К счастью, лишить оппозиционера гражданства, как поступили бы в СССР, власти не могут. По крайней мере до тех пор, пока действует конституция, которую приняли в 1993 году и которую в России регулярно предлагают радикально переписать, но до сих пор никак на это не решаются.

Джерело: Deutsche Welle

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