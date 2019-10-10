Трамп на посту президента втратив у Forbes 119 позицій



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Чашки, футболки і краватки з написом «Трамп» вже майже не продаються

Бізнес президента США зазнає збитків

Президент США Дональд Трамп за останній рік опустився на 16 рядків у рейтингу найбагатших громадян США за версією журналу Forbes.

Глава Білого дому посів у новому списку 275-е місце, а з початку свого президентства Трамп втратив 119 рядків, повідомляє видання.

Стан Трампа другий рік залишається незмінним і становить близько $3,1 млрд.

Як уточнює Die Welt, бізнес президента, де присутнє його ім'я, зазнає збитків. Забудовники, наприклад, не хочуть називати об'єкти ім'ям Трампа, а деякі навіть позбавилися імені президента у назві своїх хмарочосів. Це сталося, наприклад, в Нью-Йорку, Торонто та Панама-Сіті.

Бізнес Трампа з ліцензування нерухомості приніс 80 мільйонів — приблизно вдвічі менше, ніж рік тому.

Ще гірша справа з товарами, які носять його ім'я. Чашки, футболки і краватки з написом «Трамп» вже майже не продаються. До свого президентства Трамп отримував від них близько 14 мільйонів доларів на рік.

Більш серйозний аналіз фінансів Трампа був би можливий, якби його податкові декларації стали публічними, відзначає Die Welt. Глава Білого дому тримає документи в секреті, а це підігріває підозри його критиків, що Трампу є що приховувати або він збанкрутував.

Трійка лідерів рейтингу найбагатших людей США залишається незмінною. На першій сходинці — засновник Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюються в $114 млрд На другій сходинці — засновник Microsoft Біл Гейтс зі $106 млрд, а третя позиція — в інвестора Уоррена Баффета, статки якого становлять $80,8 млрд.