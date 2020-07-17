Гірськолижний курорт Скво-Веллі збираються перейменувати
У 1960 році в Скво-Веллі відбувалася зимова Олімпіада
Світлина - CA.gov
Слово «скво» ображає індіанців
Відомий гірськолижний курорт в Скво-Веллі (штат Каліфорнія, США) може бути перейменований, оскільки в назві присутнє слово «скво», яке індіанці як представники корінного населення Америки вважають образливим.
Про це повідомляє видання Yahoo Sports.
Спочатку слово «скво» не несло негативної конотації і означало просто «жінка», проте з плином часу почало трактуватися як жінконенависницький і расистський термін.
Скво-Веллі є олімпійським курортом, в 1960 році там відбувалися зимові Олімпійські ігри.
Раніше стало відомо, що клуб «Вашингтон Редскінз», який виступає в Національній футбольній лізі США, оголосив про зміну назви та логотипу, так як вони вважаються образливими для тих же індіанців.
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