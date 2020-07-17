Гірськолижний курорт Скво-Веллі збираються перейменувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 1960 році в Скво-Веллі відбувалася зимова Олімпіада Світлина - CA.gov

Слово «скво» ображає індіанців

Відомий гірськолижний курорт в Скво-Веллі (штат Каліфорнія, США) може бути перейменований, оскільки в назві присутнє слово «скво», яке індіанці як представники корінного населення Америки вважають образливим.

Про це повідомляє видання Yahoo Sports.

Спочатку слово «скво» не несло негативної конотації і означало просто «жінка», проте з плином часу почало трактуватися як жінконенависницький і расистський термін.

Скво-Веллі є олімпійським курортом, в 1960 році там відбувалися зимові Олімпійські ігри.

Раніше стало відомо, що клуб «Вашингтон Редскінз», який виступає в Національній футбольній лізі США, оголосив про зміну назви та логотипу, так як вони вважаються образливими для тих же індіанців.