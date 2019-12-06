Ракета SpaceX доставить у космос генетично модифікованих мишей



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Швартування з МКС відбудеться 8 грудня

Ракета американської компанії SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію генетично модифікованих мишей в рамках наукового проекту, який буде досліджувати втрату м’язів і кісток в умовах низької сили тяжіння. Про це пише «Голос Америки».

Запуск відбудеться сьогодні з космодрому у Флориді, США. Капсулу з дослідницькими матеріалами, включаючи мишей, доставлять ракетою компанії Ілона Маска SpaceX Falcon на Міжнародну космічну станцію (МКС). Швартування з МКС відбудеться 8 грудня. Раніше запуск планувався на 4 грудня, але його перенесли через сильний вітер.

Мишей, які будуть доставлені на МКС, часто називають «могутніми». Вони генетично модифіковані заради прискореного відновлення м’язів. Це дослідження проводить біомедична Лабораторія Джексона в американському штаті Мен. Дослідження може допомогти долати дегенерацію м’язів у людей. Саме дегенерація м’язів у астронавтів є одним із серйозних перешкод здійснення більш далеких польотів в Сонячній системі.

Серед іншого обладнання, яке буде доставлено на МКС — прилади для дослідження теорій гравітації, геолокації покладів енергоресурсів, дослідження поведінки вогню в космосі, а також для дослідження хвороб серця. Загальна вага вантажу капсули — 2600 кілограмів.