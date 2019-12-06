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    Технології

    В Японії представили електричну вантажівку

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    Вантажівка може проїхати на одній зарядці до 100 км, а його &laquo;максималка&raquo; може досягати 100 км / год - В Японії представили електричну вантажівку
    Вантажівка може проїхати на одній зарядці до 100 км, а його «максималка» може досягати 100 км / год

    Новий електрокар позиціонується як щось середнє між пікапом і фургоном

    Автомобіль є спільною розробкою французької компанії Valeo і японського Університету Гунма.

    Новий електрокар позиціонується як щось середнє між пікапом і фургоном.

    Створенням вантажівки займалися фахівці французької компанії Valeo, а також представники підрозділу Університету Гунма під назвою CRANTS, що є Центром досліджень з впровадження транспортних систем.

    Нова вантажівка побудована на базі фірмової системи Valeo 48V з електродвигунами eDrive. Перший електромотор розташований спереду, а другий - ззаду, тобто, автомобіль наділений повним приводом.

    Продуктивність кожного силового агрегату невелика - всього 20 л.с. Але автомобіль розрахований на транспортування вантажів територією різних підприємств, тому заявленої потужності цілком вистачить.

    Також повідомляється, що вантажівка може проїхати на одній зарядці до 100 км, а його «максималка» може досягати 100 км / год.

    На даний момент ринкові перспективи даного електрокара не уточнюються.

    Японія Франція Електромобілі вантажівки автомобіль
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