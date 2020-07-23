Кремль придумав, як вбити опозицію в Росії

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада РФ вирішила в 2019 році бити своїх опонентів рублем - і це виявилося ефективнішим, ніж тиснути на них законами

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Политик и антикоррупционер Алексей Навальный объявил, что закрывает свой Фонд борьбы с коррупцией. Причина - удовлетворение арбитражным судом иска комбината «Московский школьник» на 88 млн рублей к ФБК, лично Навальному и юристке фонда Любови Соболь. Таких денег у них просто нет. Оппозиционер намерен зарегистрировать другое юрлицо, а на личных счетах в банках поставить крест, потому что они, очевидно, будут под арестом «до конца путинской власти».

Повара «Московского школьника» сильнее следователей

Российскую гражданскую оппозицию убивают именно «личные» иски. Государство формально тут совершенно ни при чем. Новая «мягкая сила» Кремля уже год строится на разорении противников действующей власти. Таким, вероятно, стал ответ администрации президента на ярко проявившуюся в 2019 году способность гражданского общества собирать деньги на масштабные общественные и даже политические проекты.

Можно вспомнить, как власти пытались применять против Фонда борьбы с коррупцией свой старый стандартный набор репрессивных мер. Его, в частности, объявили иностранным агентом за якобы полученное из-за рубежа финансирование на смехотворнную сумму, часть которой, перевел совсем уже сомнительный предприниматель из Испании. Причем тогда, чтобы ФБК не смог вернуть эти пожертвования, фонду загодя заблокировали счет.

Казалось бы, работа команды Навального должна была встать - но гражданские активисты оказались сильнее. ФБК продолжил свою деятельность, и в ход пошла тяжелая артиллерия - Следственный комитет в паре с ФСБ. Они провели в более чем 40 регионах страны в сентябре 2019 года масштабную облаву на активистов, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и даже их случайных знакомых. Примерно как в других неблагополучных с точки зрения криминала странах раскрывают мафиозные сети или громят наркокартели.

Но и тут ФБК не прекратил полностью своей деятельности. Российские силовики исчерпали все доступные им средства, кроме прямого насилия, но не смогли добить фонд Алексея Навального.

Тогда то, с чем не справилась ФСБ, довершил пищекомбинат со звучным названием «Московский школьник». По версии, озвучивавшейся сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией, он связан со скандально известным предпринимателем Евгением Пригожиным, ну а по версии ряда московских родителей, травил тех самых школьников некачественным питанием. Однако иск к ФБК «школьники» выиграли.

Не только ФБК

Можно было бы, конечно, говорить, о случайном совпадении. Но схема по разорению частных и юридических лиц, связанных с гражданской или политической оппозицией, применяется в последнее время российскими властями как ковровые бомбардировки. Только ленивый, например, не выставил счет за упущенную выгоду или прямые финансовые потери организаторам и участникам летних протестных акций в Москве 2019 года. Многотысячными штрафами и сейчас регулярно прессуют тех немногих, которые продолжают выходить на одиночные пикеты, причем не только в столице.

Есть и сходные практически до неразличения со случаем ФБК примеры. Скажем,«Русь сидящая»бывшей журналистки Ольги Романовой. О ее закрытии было объявлено меньше месяца назад, и причина та же самая - многомиллионный иск. Правда, тут уже от частного лица, юриста Динара Идрисова, бывшего сотрудника организации, который через суд добился компенсации и своего восстановления на работе в фонде Романовой. По странному сходству историй, российские счета «Руси сидящей» после этого были арестованы, ее работа в стране почти парализована.

Волшебная таблетка от оппозиции

Судя по тотальности применения «финансового оружия», в Кремле многие уверены, что нашли универсальный метод подавления гражданской активности и борьбы с «несистемной» оппозицией. Корни этого метода ведут, конечно, к «спору хозяйствующих субъектов», который сразу после прихода Владимира Путина к власти «похоронил» независимый от Кремля медиахолдинг НТВ.

Даже если Запад попытается сделать замечание, можно просто рассмеяться иностранцам в лицо и заявить, что Кремль не имеет отношения к физическим и юридическим лицам, которые отстаивают свои «законные интересы» в судебных исках к оппозиционерам. Ну, как в Донбассе, например, где «нас там нет» и «попробуйте докажите».

Проблема только в том, что законы развития общества Кремль ни отменить, ни пересмотреть не может. Если ты уничтожаешь оппозицию легальную, то на ее месте неизбежно вырастет новая - совсем уже незаконная, с любой правовой точки зрения. И против нее, как против ФБК, в какой-то момент тоже могут оказаться бессильными ФСБ и Следственный комитет.

Джерело: Deutsche Welle

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