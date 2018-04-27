Макрон знайшов підхід до Трампа - знайде і до Путіна?

Макрон - ідеальний дипломат. Він вміє забути про свої комплекси і підігравати співрозмовнику

Мовою оригіналу Президент Франции приехал с госвизитом в США и там сообщил, что через месяц наведается в Россию. Дата поездки была названа именно в этот момент - и это не случайное совпадение. Эмманюэль Макрон отправляется к Владимиру Путину как гонец от лица коллективного Запада. Ему хорошо удается находить общий язык с авторитарными

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон і Дональд Трамп в Вашингтоні, 24 квітня 2018 року

Макрон - ідеальний дипломат. Він вміє забути про свої комплекси і підігравати співрозмовнику

Мовою оригіналу

Президент Франции приехал с госвизитом в США и там сообщил, что через месяц наведается в Россию. Дата поездки была названа именно в этот момент - и это не случайное совпадение. Эмманюэль Макрон отправляется к Владимиру Путину как гонец от лица коллективного Запада. Ему хорошо удается находить общий язык с авторитарными личностями вроде Путина или его американского коллеги Дональда Трампа.

Давление на Россию растет

В 2018 году давление на Кремль, как я и прогнозировал, резко усилилось. Новые американские санкции. Обвинения в отравлении в Солсбери и, как ответ, солидарная европейская акция по высылке российских дипломатов. Американо-британо-французский удар в Сирии по химическим объектам Башара Асада. Теперь вот материализация старой угрозы обойти право вето в Совбезе ООН, которое позволяет Кремлю избежать введения против России полноценных международных санкций.

Российское руководство ощущает себя как в капкане. В противостоянии с США обе стороны раз за разом поднимают ставки. Риск полноценной войны все выше. Причем проблема в том, что и Кремль, и нынешняя администрация Белого дома разучились вести диалог. Трамп и Путин говорят языком ультиматумов, и диалога, конечно, не получается.

Европейские производители уже почувствовали на себе последствия этого противостояния. Американские санкции против компании «Русал» привели к прекращению поставок им алюминия, а это около трети европейского потребления этого металла. Несколько крупных заводов в ЕС уже на грани остановки, под угрозой производство автозапчастей и авиадеталей. И Макрон поднимает этот вопрос в США.

Географически Евросоюз находится как бы между Россией и Соединенными Штатами. Экономически он также зависим от обеих стран. Так что неудивительно, что именно европейцев экономика и география вынуждают искать пути разрешения все углубляющегося кризиса. И тут-то на первый план стремится выйти французский президент Эмманюэль Макрон. Он профессиональный переговорщик, на этом строил свою карьеру до прихода в политику. Почему бы ему не попробовать заполнить пустую нишу антикризисного модератора?

Тактильная дипломатия Макрона

Российские, американские, а отчасти и европейские медиа отметили странный способ налаживания контакта Макрона с Дональдом Трампом. Американский лидер то тащил куда-то француза за руку, то смахивал у него пылинку с лацкана, то они долго и крепко обнимались. Все это показалось журналистам то ли странным, то ли смешным, а некоторые комментаторы еще и дополнили обсуждение намеками с сексуальным подтекстом. Есть ли у этой истории рациональное объяснение? Мне думается, что есть.

Макрон - идеальный переговорщик. Он умеет забыть про свои комплексы и подыгрывать собеседнику. Трампу нужен застенчивый пацан? Пожалуйста, образ создан, но в надежде на уступки по ввозным пошлинам и санкциям против отдельных российских компаний.

Захочется Путину в мае посмотреть на французского партнера свысока? Тот не постесняется с видом идиота заглядывать в рот российскому президенту, встав ступенькой ниже, чтобы всем казалось, что тот выше ростом. А компенсацией будут уступки по Сирии или Украине, которые позволят следующим шагом обсуждать ослабление санкций.

Для чего нужна дипломатия?

В последние месяцы политики практически забыли о том, для чего нужна дипломатия. Они все чаще меряются своими ракетами в качестве аргументов на переговорах. Причем это касается почти всех. Еще несколько лет назад так вела себя только Северная Корея. Потом к ней присоединилась Россия. А сейчас и американский лидер Дональд Трамп все чаще выступает в этом же стиле.

В этом мире лидеров-подростков Макрон имеет все шансы выступить как взрослый, потому что он еще не забыл, что переговоры ведут ради результата, а не для того, чтобы павлиний хвост распушить поэффектнее. Так что у французской посреднической миссии, похоже, есть все шансы на успех. Если, конечно, возможность договориться еще вообще существует.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»