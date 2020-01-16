Після відставки Медведєва Росію можуть очікувати дострокові вибори

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий «суспільний договір» в Росії - це обмін соціальних благ на юридичне закріплення монополії правлячого класу на керування країною

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Владимир Путин в своем очередном послании Федеральному собранию неожиданно заявил о том, что в России будут проведены масштабные конституционные реформы. Вместе с этим президент объявил о фактической монополизации рынка лекарств, а также раздаче разнообразных пособий и льгот детям дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителям, и доплатах учителям. После этого в отставку ушло правительство РФ. Что происходит в стране?

Социальная часть послания Путина

Первая часть послания президента была преимущественно социальной. Это привычный прием во время торговли на рынке или деловых переговоров: вначале сказать, в чем будет ваша выгода, и лишь затем, когда слюнки потекут, обозначить, чем за это придется заплатить. Причем текущие слюнки в данном случае - это не метафора.

Помимо роста старых и введения новых социальных пособий на ребенка для малоимущих семей и требований увеличить в региональных вузах число бюджетных мест по малооплачиваемым, но социально значимым специальностям Владимир Путин потребовал до 2023 года обеспечить одинаковыми пайками поголовно всех учеников младших классов - по 4-й включительно.

Не исключено, что бюджетные миллиарды попадут в карман старого друга президента, предпринимателя Евгения Пригожина. Но малообеспеченных родителей вряд ли волнует, кому в карман пойдут деньги, главное - горячие обеды и другие дотации, обещанные президентом.

Мозги заменят вместе с конституцией

В свое время Владимир Путин сам предлагал поменять авторам идеи изменения Основного закона мозги вместо конституции. Теперь, очевидно, изменения произошли в голове у него самого. Того же самого сейчас ждут от россиян, которые должны одобрить масштабные политические изменения в России при сохранении у власти все тех же людей, что и последние 20 лет.

Можно сказать, что Владимир Путин снова покупает лояльность россиян. В 2000-е годы это была стабильность и безопасность в обмен на свободу. Затем государство расплачивалось относительным благосостоянием за все тот же отказ от свобод, теперь уже не политических, а скорее гражданских.

Однако отношение россиян к Путину лично и власти в целом серьезно испортилось после того как он, едва избравшись президентом в 2018 году, провел повышение пенсионного возраста. Но нынешний российский правящий класс, чьи интересы представляет глава государства, хотел бы править страной и после ближайших выборов.

Поэтому, рассказав россиянам, какие бонусы получат малоимущие сограждане в ближайшие годы, Путин через централизацию рынка лекарств, экологию и обороноспособность перешел к последнему пункту своего послания - конституционной реформе. Именно платой за ее поддержку и выглядят предложенные меры социальной поддержки россиян.

Транзит власти в РФ произойдет посредством изменения конституции

Путин предложил дать возможность Госдуме формировать правительство. Совет Федерации будет согласовывать назначения силовиков. Кроме того, предложено дать Совету Федерации право по представлению президента в ряде случаев увольнять судей Верховного и Конституционного судов, то есть о разделении властей и независимости судебной власти можно будет окончательно забыть.

А еще в конституции будет закреплен статус и роль Госсовета. Его, возможно, сам Путин и возглавит, такие слухи ходили давно. И тогда система российской власти будет полностью перезагружена, и пресловутый транзит власти, который политологи так ждали, но все же ближе к 2024 году, произойдет.

Заодно отменяется и примат зарубежных обязательств и международных договоров, заключенных Россией, над ее законодательством. Теперь внутри страны она сможет не выполнять, например, решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), да и вообще обещания, данные на международном уровне. Вплоть до возобновления применения смертной казни, несмотря на требования Совета Европы. Российское гражданское общество, муниципальные власти, заключенные - все они могут забыть о внешней по отношению к российской власти защите своих прав.

Досрочные выборы?

Впрочем, теперь уже неясно, когда и в какой последовательности все эти изменения произойдут. Премьер Дмитрий Медведев вскоре после оглашения Путиным послания подал в отставку вместе со своим правительством. В такой ситуации возможны досрочные выборы - как парламентские, так и президентские. Ничего уже исключить нельзя.

А конституцию поменяют «всенародным голосованием» одновременно с ними. Причем не факт, что это будет референдум. На него ведь надо выносить четко сформулированные вопросы. А Владимир Путин, как показало его послание и неконкретность конституционных предложений, явно хочет сохранить максимальную свободу рук в переписывании конституции под задачу сохранения власти в руках нынешнего российского правящего класса на ближайшие десятилетия.

Джерело: Deutsche Welle

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