Україна зламала хребет режиму Путіна
Доля імперських проектів, які провалилися, є страшною...
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Ну как не любить 2020-й?)
Пятнадцать дней прошло, а столько всего уже произошло.
Многие даже уже выучили слово «трансферт».
Трансферт - это российское такое специальное слово, которое выдумали и берегли придворные политологи, для обозначения Того Самого Момента, Когда Путин Начнёт Передавать Власть.
И вот он начал, в послании Федеральному собранию, немногими, но уверенными штрихами:
- уменьшение роли президента;
- увеличение роли Госдумы (назначение правительства);
- увеличение роли губернаторов и Сената соответственно;
- создание некоего Госсовета - шапошной конструкции, которая как бы присматривает за вышеуказанными категориями российских граждан.
Мнения разделились:
- одни эксперты считают, что Путин непременно оседлает Госсовет и ещё себя покажет;
- другие считают, что в России назревает чуть ли не революция сверху, сейчас, мол, Путин, будет приносить в жертву свои бывшие опорные классы: силовиков и бандитов.
Я, конечно, не эксперт, тоже че-та себе думаю.
И вот что я думаю.
1. Путин реально уходит, как вседержитель, начал отдавать власть.
Пусть он будет уходить медленно и печально, контролировать Госсовет, создавать конфликты в элитах и выступать арбитром и прочая бла-бла-бла, но это - начало конца.
2. Путин не смог перейти красные линии в виде международного общественного мнения и внутренних протестов, связанных с возможным очередным избранием на пост президента в том или ином варианте изменения российской конституции.
Значит, эти линии действительно реальны. И работают.
Работает международное общественное мнение, работают внутренние протесты - сколько бы там Искандеры не смеялись.
Санкции работают.
3. Работает и внешнее сопротивление: в безнадежной ситуации президент Беларуси Лукашенко, сопротивлялся - и выиграл. Может быть, он выиграл промежуточный этап, но выиграл: тема Союзного государства точно сейчас не вариант трансферта.
4. Россию ждут грандиозные потрясения.
В чем-то они будут похожи на последствия усилий Горбачёва реформировать нереформируемое - слишком слежавшуюся и заскорузлую Систему.
Попытки создать альтернативное управление, поссорить между собой правящие классы и группы, в России всегда заканчиваются Смутным временем.
В этой смуте Россия будет искать новую форму империи.
Она ищет ее где-то с первого нашего Майдана, совсем упорно - со второго.
Путин эту всемирно-историческую задачу решить не смог, не взлетело.
Бросок на Крым был отчаянной попыткой, но - безрезультатной в смысле обретения новых смыслов.
Могу сразу сказать, что Россию погубил «Русский мир» - самая антироссийская концепция из всех антирусских, занижающая истинные претензии Росиии на два порядка.
При Путине Россия не смогла предложить ни себе, ни соседям никакого нового привлекательного глобального интеграционного проекта: одни понты да кровь.
Теперь она заплатит за свой неуспех.
Существенная часть этого неуспеха - украинское сопротивление.
Хребет режиму Путина сломала все-таки Украина.
Судьба имперских проектов, которые провалились, страшна - обрушение внутрь себя.
2. Отдельно о том мнении, что беларусы и мы, Украина, можем выдохнуть - мол, при перестройке власти и смуте не до внешних экспансий и поглощений.
Тут я бы лично не спешил бы.
Как раз смута, особенно, российская, весьма благоприятствует внешнеполитическим авантюрам.
Другое дело, что системными им действительно не быть.
3. К чему надо готовиться Украине?
Первое. К этой самой авантюре. Например, у силовиков, которые посыплются в новой российской модели, соблазн стать снова нужными через маленькую войну крайне велик.
Второе. К Смуте в самой России, которая неизвестно чем может закончиться.
Мы слабаки, в их Смуту, конечно, не вмешаемся, но надо быть готовым, что она вмешается к нам. Хотя бы в виде беженцев.
А вообще мы получили уникальный шанс, проделать реформы в условиях ослабленного пресса Кремля.
Эпоха уходит.
Только надо помнить, что искать эту новую форму империи Россия будет где-то лет десять.
А потом - найдёт.
- Посмотрел, значицца, Зеленский Путину в глаза...
Джерело: блог Олексія Арестовича