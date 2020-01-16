Україна зламала хребет режиму Путіна

Доля імперських проектів, які провалилися, є страшною...

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Ну как не любить 2020-й?)

Пятнадцать дней прошло, а столько всего уже произошло.

Многие даже уже выучили слово «трансферт».

Трансферт - это российское такое специальное слово, которое выдумали и берегли придворные политологи, для обозначения Того Самого Момента, Когда Путин Начнёт Передавать Власть.

И вот он начал, в послании Федеральному собранию, немногими, но уверенными штрихами:

уменьшение роли президента;

увеличение роли Госдумы (назначение правительства);

увеличение роли губернаторов и Сената соответственно;

создание некоего Госсовета - шапошной конструкции, которая как бы присматривает за вышеуказанными категориями российских граждан.

Мнения разделились:

одни эксперты считают, что Путин непременно оседлает Госсовет и ещё себя покажет;

другие считают, что в России назревает чуть ли не революция сверху, сейчас, мол, Путин, будет приносить в жертву свои бывшие опорные классы: силовиков и бандитов.

Я, конечно, не эксперт, тоже че-та себе думаю.

И вот что я думаю.

1. Путин реально уходит, как вседержитель, начал отдавать власть.

Пусть он будет уходить медленно и печально, контролировать Госсовет, создавать конфликты в элитах и выступать арбитром и прочая бла-бла-бла, но это - начало конца.

2. Путин не смог перейти красные линии в виде международного общественного мнения и внутренних протестов, связанных с возможным очередным избранием на пост президента в том или ином варианте изменения российской конституции.

Значит, эти линии действительно реальны. И работают.

Работает международное общественное мнение, работают внутренние протесты - сколько бы там Искандеры не смеялись.

Санкции работают.

3. Работает и внешнее сопротивление: в безнадежной ситуации президент Беларуси Лукашенко, сопротивлялся - и выиграл. Может быть, он выиграл промежуточный этап, но выиграл: тема Союзного государства точно сейчас не вариант трансферта.

4. Россию ждут грандиозные потрясения.

В чем-то они будут похожи на последствия усилий Горбачёва реформировать нереформируемое - слишком слежавшуюся и заскорузлую Систему.

Попытки создать альтернативное управление, поссорить между собой правящие классы и группы, в России всегда заканчиваются Смутным временем.

В этой смуте Россия будет искать новую форму империи.

Она ищет ее где-то с первого нашего Майдана, совсем упорно - со второго.

Путин эту всемирно-историческую задачу решить не смог, не взлетело.

Бросок на Крым был отчаянной попыткой, но - безрезультатной в смысле обретения новых смыслов.

Могу сразу сказать, что Россию погубил «Русский мир» - самая антироссийская концепция из всех антирусских, занижающая истинные претензии Росиии на два порядка.

При Путине Россия не смогла предложить ни себе, ни соседям никакого нового привлекательного глобального интеграционного проекта: одни понты да кровь.

Теперь она заплатит за свой неуспех.

Существенная часть этого неуспеха - украинское сопротивление.

Хребет режиму Путина сломала все-таки Украина.

Судьба имперских проектов, которые провалились, страшна - обрушение внутрь себя.

2. Отдельно о том мнении, что беларусы и мы, Украина, можем выдохнуть - мол, при перестройке власти и смуте не до внешних экспансий и поглощений.

Тут я бы лично не спешил бы.

Как раз смута, особенно, российская, весьма благоприятствует внешнеполитическим авантюрам.

Другое дело, что системными им действительно не быть.

3. К чему надо готовиться Украине?

Первое. К этой самой авантюре. Например, у силовиков, которые посыплются в новой российской модели, соблазн стать снова нужными через маленькую войну крайне велик.

Второе. К Смуте в самой России, которая неизвестно чем может закончиться.

Мы слабаки, в их Смуту, конечно, не вмешаемся, но надо быть готовым, что она вмешается к нам. Хотя бы в виде беженцев.

А вообще мы получили уникальный шанс, проделать реформы в условиях ослабленного пресса Кремля.

Эпоха уходит.

Только надо помнить, что искать эту новую форму империи Россия будет где-то лет десять.

А потом - найдёт.

Посмотрел, значицца, Зеленский Путину в глаза...

Джерело: блог Олексія Арестовича

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