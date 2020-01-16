  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Арестович
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Україна зламала хребет режиму Путіна

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Україна зламала хребет режиму Путіна

    Доля імперських проектів, які провалилися, є страшною...

    Мовою оригіналу

    Ну как не любить 2020-й?)

    Пятнадцать дней прошло, а столько всего уже произошло.

    Многие даже уже выучили слово «трансферт».

    Трансферт - это российское такое специальное слово, которое выдумали и берегли придворные политологи, для обозначения Того Самого Момента, Когда Путин Начнёт Передавать Власть.

    И вот он начал, в послании Федеральному собранию, немногими, но уверенными штрихами:

    • уменьшение роли президента;
    • увеличение роли Госдумы (назначение правительства);
    • увеличение роли губернаторов и Сената соответственно;
    • создание некоего Госсовета - шапошной конструкции, которая как бы присматривает за вышеуказанными категориями российских граждан.

    Мнения разделились:

    • одни эксперты считают, что Путин непременно оседлает Госсовет и ещё себя покажет;
    • другие считают, что в России назревает чуть ли не революция сверху, сейчас, мол, Путин, будет приносить в жертву свои бывшие опорные классы: силовиков и бандитов.

    Я, конечно, не эксперт, тоже че-та себе думаю.

    И вот что я думаю.

    1. Путин реально уходит, как вседержитель, начал отдавать власть.

    Пусть он будет уходить медленно и печально, контролировать Госсовет, создавать конфликты в элитах и выступать арбитром и прочая бла-бла-бла, но это - начало конца.

    2. Путин не смог перейти красные линии в виде международного общественного мнения и внутренних протестов, связанных с возможным очередным избранием на пост президента в том или ином варианте изменения российской конституции.

    Значит, эти линии действительно реальны. И работают.

    Работает международное общественное мнение, работают внутренние протесты - сколько бы там Искандеры не смеялись.

    Санкции работают.

    3. Работает и внешнее сопротивление: в безнадежной ситуации президент Беларуси Лукашенко, сопротивлялся - и выиграл. Может быть, он выиграл промежуточный этап, но выиграл: тема Союзного государства точно сейчас не вариант трансферта.

    4. Россию ждут грандиозные потрясения.

    В чем-то они будут похожи на последствия усилий Горбачёва реформировать нереформируемое - слишком слежавшуюся и заскорузлую Систему.

    Попытки создать альтернативное управление, поссорить между собой правящие классы и группы, в России всегда заканчиваются Смутным временем.

    В этой смуте Россия будет искать новую форму империи.

    Она ищет ее где-то с первого нашего Майдана, совсем упорно - со второго.

    Путин эту всемирно-историческую задачу решить не смог, не взлетело.

    Бросок на Крым был отчаянной попыткой, но - безрезультатной в смысле обретения новых смыслов.

    Могу сразу сказать, что Россию погубил «Русский мир» - самая антироссийская концепция из всех антирусских, занижающая истинные претензии Росиии на два порядка.

    При Путине Россия не смогла предложить ни себе, ни соседям никакого нового привлекательного глобального интеграционного проекта: одни понты да кровь.

    Теперь она заплатит за свой неуспех.

    Существенная часть этого неуспеха - украинское сопротивление.

    Хребет режиму Путина сломала все-таки Украина.

    Судьба имперских проектов, которые провалились, страшна - обрушение внутрь себя.

    2. Отдельно о том мнении, что беларусы и мы, Украина, можем выдохнуть - мол, при перестройке власти и смуте не до внешних экспансий и поглощений.

    Тут я бы лично не спешил бы.

    Как раз смута, особенно, российская, весьма благоприятствует внешнеполитическим авантюрам.

    Другое дело, что системными им действительно не быть.

    3. К чему надо готовиться Украине?

    Первое. К этой самой авантюре. Например, у силовиков, которые посыплются в новой российской модели, соблазн стать снова нужными через маленькую войну крайне велик.

    Второе. К Смуте в самой России, которая неизвестно чем может закончиться.

    Мы слабаки, в их Смуту, конечно, не вмешаемся, но надо быть готовым, что она вмешается к нам. Хотя бы в виде беженцев.

    А вообще мы получили уникальный шанс, проделать реформы в условиях ослабленного пресса Кремля.

    Эпоха уходит.

    Только надо помнить, что искать эту новую форму империи Россия будет где-то лет десять.

    А потом - найдёт.

    • Посмотрел, значицца, Зеленский Путину в глаза...

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія санкції Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Мірошніченко
    Ігор Мірошніченко

    Депутат Київради (Свобода)

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ