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    Суспільство

    Новопризначений російський прем'єр Мішустін потрапив до бази Миротворця

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    <span>Кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єрміністра вніс на розгляд Держдуми РФ Путін</span> - Новопризначений російський прем'єр Мішустін потрапив до бази Миротворця
    Кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єрміністра вніс на розгляд Держдуми РФ Путін

    У Миротворці стверджують, що Мішустін свідомо порушив державний кордон України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму

    Новопризначений голова російського уряду Михайло Мішустін у четвер, 16 січня потрапив до бази центру Миротворець, що веде облік людей, які становлять загрозу національній безпеці України.

    Про це йдеться в публікації на сайті організації.

    «Російський окупант. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму», - написали на сайті організації.

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    Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, Держдума затвердила Мішустіна на посаді прем'єра РФ.

    Кандидатуру Михайла Мішустіна російським депутатам представив представник президента РФ у Державній думі Гаррі Мінх, зазначає пресслужба Держдуми. «Вчора після послання президента, після зустрічі з урядом президент своїм указом оголосив про відставку Уряду. І, відповідно, вніс в Державну Думу пропозицію щодо кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича для отримання згоди для призначення на посаду голови уряду», — нагадав він.

    Гаррі Мінх підкреслив, що Михайло Мішустін відповідає всім вимогам закону про уряд РФ.

    Росія війна Україна уряд кордон
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