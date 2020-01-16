Новопризначений російський прем'єр Мішустін потрапив до бази Миротворця



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Кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єрміністра вніс на розгляд Держдуми РФ Путін

У Миротворці стверджують, що Мішустін свідомо порушив державний кордон України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму

Новопризначений голова російського уряду Михайло Мішустін у четвер, 16 січня потрапив до бази центру Миротворець, що веде облік людей, які становлять загрозу національній безпеці України.

Про це йдеться в публікації на сайті організації.

«Російський окупант. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму», - написали на сайті організації.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, Держдума затвердила Мішустіна на посаді прем'єра РФ.

Кандидатуру Михайла Мішустіна російським депутатам представив представник президента РФ у Державній думі Гаррі Мінх, зазначає пресслужба Держдуми. «Вчора після послання президента, після зустрічі з урядом президент своїм указом оголосив про відставку Уряду. І, відповідно, вніс в Державну Думу пропозицію щодо кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича для отримання згоди для призначення на посаду голови уряду», — нагадав він.

Гаррі Мінх підкреслив, що Михайло Мішустін відповідає всім вимогам закону про уряд РФ.